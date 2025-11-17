¡Histórico! Dolphins gana primer partido celebrado en el Bernabéu

A este histórico encuentro en el viejo continente acudieron alrededor de 78,610 aficionados para presenciar el espectáculo en la casa oficial de los 'merengues'

Miami Dolphins se llevó la victoria del primer partido celebrado en la Casa del Real Madrid, con un marcador de 16-13 frente a los Washington Commanders el pasado domingo en España.

FINAL: @MiamiDolphins win an OT thriller in the first ever NFL game in Madrid 🔥 pic.twitter.com/0zmxNblvXe — NFL (@NFL) November 16, 2025

Con tan solo un touchdown y goles de campo, los Dolphins lograron consolidarse como los ganadores del encuentro, al distanciarse de los Commanders con tres puntos de diferencia.

Mariota, quien es uno de los mariscales con más atención por parte de la conferencia, logró superar con 213 yatdas por pase a Tagovialoa, pero no fue suficiente, debido a que los errores en la defensiva y unas cuantas intercepciones establecieron el puntaje.

Apertura en el Santiago Bernabéu

Los partidos internacionales de la National Football League continúan este fin de semana, donde el Santiago Bernabéu se convierte en la sede de un partido de fútbol americano por primera vez en su historia en España.

En esta ocasión, el enfrentamiento será protagonizado por Washington Commanders y Miami Dolphins.

A través de redes sociales, la NFL publicó como sonó el Himno Nacional de Españas entonado por el Grupo de Infantería de Marina de Madrid, en la casa de los "merengues". En la cancha se podría observar como las banderas de ambos países lucían extendidas, mientras que la cantante Karina Pasian entonó el Himno Nacional de Estados Unidos, acompañada de Belém Navas, una traductora en lengua de señas.

The National Anthem of Spain performed by the Madrid Marine Infantry Group. pic.twitter.com/cAL1fPL5X2 — NFL (@NFL) November 16, 2025

Uno de los momentos más importantes lo realizó el primer oficial encargado del encuentro, debido a que comenzó a hablar en español para nombrar la falta cometida por los Commanders.

"Salida en falso" exclamó el referí.

Ref making a call in Spanish for the first ever game in Spain 🔥



WASvsMIA on @NFLNetwork

Also streaming on #NFLPlus pic.twitter.com/QUy1CMlD2L — NFL (@NFL) November 16, 2025

Entre los artistas destacados durante el partido se encuentra el jugador de Atlético de Madrid, Antoine Griezmann y Marco Asensio del Fenerbahçe.