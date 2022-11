¡Históricas! Francesa y mexicana arbitrarán partido de Qatar

Créditos: EFE y FMF

La francesa Stéphanie Frappart y la mexicana Karen Díaz serán las primeras en arbitrar un partido de la Copa Mundial varonil

Por: Luz Camacho

Noviembre 29, 2022, 16:47

La FIFA anunció que la francesa Stéphanie Frappart será la encargada de dirigir el juego entre Costa Rica y Alemania correspondiente a la última fecha del Grupo E.



Este será algo histórico, pues se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido de un Mundial varonil.



En dicho encuentro, que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre a las 13:00 horas, también la acompañará la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Back, quienes fungirán como juezas de línea o abanderadas. Asimismo, el hondureño Said Martínez será el cuarto árbitro.

Match officials designations @FIFAWorldCup - Group E - 1 December 2022, Al Bayt Stadium



CRC🇨🇷🆚GER🇩🇪



Referee: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

AR 1: Neuza BACK 🇧🇷

AR 2: Karen DIAZ MEDINA 🇲🇽

4th: Said MARTINEZ 🇭🇳



1/2 pic.twitter.com/TzvVlWx7pv — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2022





Las anteriores mencionadas forman parte de las seis mujeres de los 129 árbitros que la FIFA incluyó en esta Copa del Mundo.



'No nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género. Espero que, en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia. Se merecen estar en la Copa Mundial', dijo el presidente de la Comisión de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, en mayo.



¿Quién es Stéphanie Frappart?

La francesa Stéphanie Frappart, de 38 años de edad, es considerada la mejor árbitro del mundo tras dirigir varios Mundiales femeniles de la FIFA y partidos de la Champions League varonil.



Cabe destacar que Frappart es actualmente la colegiada más reconocida del mundo, esto tras su extensa trayectoria en donde ha arbitrado grandes torneos mundialistas y ser la primera en arbitrar una final de la Supercopa masculina y un encuentro de la Champions League.



¿Quién es la Karen Díaz?

La mexicana Karen Díaz, de 38 años, se desempeña como árbitro asistente desde hace 12 años. Debutó como profesional en el 2009 y en la LIGA MX lo hizo en el partido Pachuca vs. León en el 2016.



La oriunda de Aguascalientes ha participado en seis torneos de la LIGA MX, además de arbitrar en tres de corte internacional, entre los que destacan: Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018; Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018 y Premundial Sub-17 de la Concacaf 2019. En 2022 ganó el Premio Nacional de Deportes como jueza.





El partido entre Costa Rica y Alemania será la quinta asignación de Karen Díaz en lo que va de la Copa del Mundo, torneo en el que debutó en el juego entre Marruecos y Croacia, después en el Ghana vs. Portugal, en el Australia vs. Túnez y en el Gales vs. Inglaterra, sin embargo, en todos ellos estuvo como reserva.

(Con información de Héctor Ortega)