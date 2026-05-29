Historias del Mundial: Países que jugaron la Copa y ya no existen

Desde hace 96 años que se juega la Copa del Mundo de la FIFA, más de 80 países, de los cuales seis dejaron de existir por distintos motivos

Desde hace 96 años que se juega la Copa del Mundo de la FIFA, más de 80 países han disputado el torneo más importante del mundo. Muchas cosas han pasado desde la primera edición disputada en Uruguay en 1930: guerras mundiales, pandemias e independencias, por mencionar algunas.

Debido a todo esto, no es sorpresa que selecciones que llegaron a disputar este torneo ya no existan y ahora repasaremos a estos equipos, los cuales incluso llegaron a ser potencias.

Yugoslavia

Si hay un equipo que llegó a ser de los mejores del mundo, ese fue el de Yugoslavia, que entonces estaba conformado por lo que hoy es Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia.

Por ende, la selección tuvo una riqueza cultural como pocas, esto se tradujo en tener grandes jugadores como Dragan Džajić, Stjepan Bobek, Dejan Savićević o un joven Davor Šuker, que en distintas épocas le dieron gloria deportiva al Estado.

Durante los 60 años que estuvo afiliada a la FIFA, Yugoslavia participó en ocho Mundiales, logrando excelentes resultados, como dos cuartos lugares (en Uruguay 1930 y Chile 1962); además, tres veces llegó a Cuartos de Final.

Su última participación fue en Italia 90, donde estuvo entre los ocho mejores del torneo y al año siguiente comenzó la desintegración de Yugoslavia.

Unión Soviética

La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) también fue uno de esos equipos que, cuando existieron, llegaron a tener rendimiento muy alto y grandes jugadores, destacando uno en particular que es reconocido como uno de los mejores de la historia: Lev Yashin.

Aunque la selección existió desde 1923, fue hasta los 50's que el equipo comenzó a competir formalmente en el plano internacional; por ello, su primera participación en Copa del Mundo fue hasta Suecia 1958.

Desde su nacimiento, el equipo fue sumamente competitivo, llegando a estar en los Cuartos de Final durante tres Mundiales al hilo. La URSS incluso compartió grupo con el Tricolor en México 70, donde terminó como líder.

Durante su tiempo de existencia, el país llegó a siete Mundiales y, al igual que Yugoslavia, su última participación fue en Italia 90, pues la Unión se disolvió en 1991.

Checoslovaquia

El caso de Checoslovaquia es curioso, pues llegó a rozar la gloria en varias ocasiones, pero en muchas otras fue un equipo realmente irrelevante en los Mundiales.

De todos los que se mencionarán en esta nota, Checoslovaquia es el único que se plantó en una Final de copa, no una, sino dos veces; además, con muchos años de diferencia entre cada una.

Su primera Final fue en Italia 1934, donde cayó contra el anfitrión, y la segunda fue en Chile 1962, donde el Brasil de Garrincha y Pelé ganó el bicampeonato; después de eso, sus mejores resultados fueron los Cuartos de Final.

Durante su existencia, el equipo llegó a ocho Mundiales, siendo el último el de Italia 90; pues aunque todavía existía durante la celebración de Estados Unidos 94, no clasificó.

Alemania Democrática

Tal vez pienses que trata de la Alemania que todos conocemos y técnicamente lo es, pero no del todo. Recordemos que, tras la Segunda Guerra Mundial, el Reich alemán se partió en dos Estados, Alemania Federal y Democrática; siendo los logros de la primera los que tiene la actual, por decirlo de alguna forma.

Este equipo no tuvo ni cerca el éxito de su contraparte, pues solamente clasificó al Mundial de 1974, el cual fue organizado por Alemania y que contó con boleto directo para sus dos equipos.

En ese único Mundial, Alemania Democrática fue líder de grupo, superando a su contraparte Federal, a la que derrotó por 1-0 con tanto de Jürgen Sparwasser; en un partido que fue una auténtica batalla campal e ideológica. Otro dato curioso es que esta es la única vez que ambos equipos se enfrentaron en un torneo mayor.

Luego de esto, el equipo nunca volvió a clasificar a un Mundial y años después se fusionó con Alemania Federal.

Zaire

El caso de Zaire también es curioso, pues, contrario a los antes mencionados, tras su desaparición no originó nuevos Estados, sino que simplemente recuperó su nombre previo y sus límites geográficos exteriores se mantuvieron intactos cuando se convirtió en lo que hoy es República Democrática del Congo (RDC).

Un poco de historia. Zaire fue el nombre que recibió RDC durante la dictadura de Mobutu Sese Seko, quien gobernó el territorio desde 1971 hasta 1997. Cuando fue derrocado, el país recuperó su nombre.

Durante el tiempo que fue nombrado Zaire, el equipo se clasificó al Mundial de Alemania 1974, el único al que avanzó el país hasta ahora, que República Democrática del Congo clasificó para el 2026.

Ese año Zaire fue último lugar de grupo con tres derrotas y 14 goles recibidos,

Indias Orientales Holandesas

Cerramos la lista con las Indias Orientales Holandesas, que ahora son lo que conocemos como Indonesia. Este equipo clasificó a su único Mundial en Francia 1938, donde cayó por 6-0 ante Hungría.

Esa fue la única vez que el país, aun siendo Indonesia, avanzó a una Copa del Mundo.