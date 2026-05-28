Historias del Mundial: Países Bajos, el eterno subcampeón

La "Naranja Mecánica" es un eterno favorito a ser campeón, pero ya perdió tres Finales, aun cuando siempre tuvieron grandes jugadores y entrenadores

Históricamente, una de las Selecciones que siempre está entre las candidatas a ser campeona del mundo es la de los Países Bajos, pues ha contado con jugadores y entrenadores que revolucionaron el deporte y ayudaron a crear el fútbol moderno.

Por mencionar algunos de los enormes talentos que ha tenido la "Naranja Mecánica", destacan Johan Cruyff, Johan Neeskens, Ruud Krol, Marco van Basten, Ruud Gullit, Clarence Seedorf, Dennis Bergkamp, Ronald Koeman, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Edwin Van der Sar o Virgil Van Dijk.

Con esta breve repasada a una pizca de sus talentos generacionales, suena loco pensar que un equipo con tantísimas estrellas nunca haya ganado un Mundial, especialmente porque chances no le faltaron.

El campeón del pueblo

En la década de los 70, Países Bajos cambió el fútbol tal como se conocía por esa época, pues el equipo comandado dentro del campo por Johan Cruyff y orquestado de fuera por Rinus Michels creó el "fútbol total", un estilo de juego que dominó Europa a nivel de clubes, pues el Ajax, donde se comenzó a implementar, fue campeón de Europa.

Este estilo nunca visto se llevó a la selección, que también atropellaba rivales a diestra y siniestra, funcionando como un auténtico reloj suizo, el equipo fue apodado la "Naranja Mecánica" previo al Mundial de Alemania 1974.

En ese año, el equipo fue dominante y se plantó en la Final frente al anfitrión, al que iba derrotando desde el minuto 2 con un tanto de Johan Neeskens. Sin embargo, enfrente tuvo otro peso pesado: Alemania, que, impulsada por el apoyo de su gente, se llevó el recientemente renovado trofeo de campeón.

Con una base sólida creada, el equipo regresó a una Final en 1978, donde nuevamente era favorito frente a Argentina, que organizó ese torneo. Una vez más, el fútbol le dio un duro golpe a los Países Bajos, que vieron a la albiceleste levantar su primer título.

Una nueva era

Tardó, pero Países Bajos regresó a una Final del mundo, ya no con el estilo vistoso que se había visto, sino con algo más físico y basado en la garra de sus jugadores.

A diferencia de las otras veces, el cuadro neerladés no llegaba como el favorito, sino como víctima, pues España, al mando de Vicente del Bosque, formó uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, aprovechando la extraordinaria generación de futbolistas surgidos en La Masía del Barcelona.

Con nombres como Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas, Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o David Villa, la "Furia Roja" se coronó con un gol agónico del "Genio de Fuentealbilla".

A diferencia de los otros años, esta pudo ser la mejor oportunidad del equipo naranja, pues Robben tuvo un mano a mano con Iker Casillas que definió terriblemente y que pudo cambiar para siempre la historia del país que parece estar destinado a siempre ser el segundo lugar,

Y no solo en Mundiales...

Pero esta sequía no se limita solo a los Mundiales, pues a lo largo de toda su historia, Países Bajos disputó cinco Finales de torneos oficiales y solamente logró ganar una, la Eurocopa de 1988.