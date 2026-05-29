Historias del Mundial: Naciones que debutarán en el Mundial 2026

Para las cuatro selecciones, el hecho de escuchar su nombre durante el sorteo ya representa el mayor logro conseguido en la historia de sus federaciones

La edición de 2026 no solo será recordada por la ampliación del torneo a 48 selecciones. También quedará marcada por la aparición de cuatro países que, tras décadas de intentos, finalmente lograron clasificarse por primera vez al escenario más importante del balompié internacional.

Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao son las selecciones debutantes de esta edición y representan historias completamente distintas. Algunas construyeron su clasificación a partir de proyectos de largo plazo; otras aprovecharon generaciones irrepetibles de futbolistas para romper barreras históricas.

Para las cuatro naciones, el simple hecho de escuchar su nombre durante el sorteo ya representa el mayor logro conseguido en la historia de sus respectivas federaciones.

Uzbekistán: el sueño que tardó más de 30 años en hacerse realidad

Entre los debutantes, Uzbekistán es posiblemente la selección que más tiempo llevaba persiguiendo este objetivo.

Desde su independencia tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, los uzbekos comenzaron a construir un proyecto futbolístico con la mira puesta en competir contra las potencias asiáticas. Durante años estuvieron cerca de lograrlo, especialmente en los procesos rumbo a 2006, 2014 y 2022, donde quedaron eliminados en las etapas finales.

La clasificación finalmente llegó después de empatar sin goles ante Emiratos Árabes Unidos, resultado que le aseguró matemáticamente el boleto y provocó celebraciones masivas en todo el país.

El logro también tiene un peso histórico adicional: Uzbekistán se convirtió en la primera nación de Asia Central en clasificar a esta competencia.

La nueva generación uzbeka está encabezada por el defensor Abdukodir Khusanov, considerado uno de los jugadores con mayor proyección de la región y uno de los símbolos del crecimiento futbolístico que ha experimentado el país durante los últimos años.

Jordania llega impulsada por la mejor generación de su historia

Si existe una selección que llega en pleno ascenso, esa es Jordania.

El combinado árabe sorprendió recientemente al continente al alcanzar la final de la Copa Asiática, un resultado que pocos imaginaban y que confirmó que el crecimiento del equipo no era una casualidad.

Durante años, Jordania había quedado a las puertas de la clasificación. Incluso llegó a disputar repechajes internacionales sin éxito. Sin embargo, la actual generación logró romper la barrera y colocar al país por primera vez entre las mejores selecciones del planeta.

Gran parte de las expectativas están puestas sobre Mousa Al-Taamari, atacante que milita en el Stade Rennes de la Ligue 1 de Francia y que es considerado el futbolista más importante en la historia del país.

Su clasificación fue celebrada como uno de los acontecimientos deportivos más importantes que ha vivido Jordania en las últimas décadas.

Cabo Verde desafía la lógica con apenas medio millón de habitantes

La historia de Cabo Verde es una de las más sorprendentes de todo el proceso clasificatorio.

Este pequeño archipiélago africano, con una población cercana a los 600 mil habitantes, consiguió dejar atrás a selecciones con mucha mayor tradición internacional para obtener un boleto histórico.

Uno de los factores que explican su crecimiento es la enorme diáspora caboverdiana en Europa. Muchos de sus futbolistas nacieron o se formaron en países como Portugal, Francia, Bélgica y Países Bajos, lo que ha permitido elevar considerablemente el nivel competitivo del equipo nacional.

La clasificación confirmó el crecimiento que Cabo Verde había mostrado durante los últimos años en torneos continentales africanos, donde poco a poco comenzó a convertirse en un rival incómodo para las potencias de la región.

Además, se convirtió en una de las naciones con menor población en conseguir un boleto a este torneo internacional.

Curazao, el país más pequeño que estará en la competencia

Si Cabo Verde ya parecía una historia improbable, Curazao llevó esa narrativa un paso más allá.

La isla caribeña, con poco más de 150 mil habitantes, logró una clasificación que pocos especialistas contemplaban al inicio de las eliminatorias.

El crecimiento de la selección ha estado directamente relacionado con los vínculos históricos que mantiene con Países Bajos. Durante los últimos años, numerosos jugadores formados en academias neerlandesas decidieron representar a Curazao gracias a sus raíces familiares, fortaleciendo considerablemente al combinado nacional.

La estrategia permitió que el equipo compitiera de manera más equilibrada frente a selecciones tradicionales de la Concacaf y terminara escribiendo la página más importante de su historia deportiva.

Curazao llegará al torneo como el país con menor población entre todos los participantes, un dato que por sí solo refleja la magnitud de su logro.