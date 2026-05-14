Historias del Mundial: Alemania, ¿es el rey de la Copa?

Desde que disputó su primera Copa del Mundo en 1934, Alemania llegó a ocho Finales; además, ostenta muchas otras marcas en la justa más importante del orbe

Si uno quiere hablar de la Copa del Mundo, no se puede dejar fuera de la conversación a la Selección de Alemania, una de las más poderosas de la historia, aunque quizá las generaciones más jóvenes no lo tengan en ese concepto por sus últimas malas participaciones.

Pese a que en 2018 y 2022 el equipo se quedó fuera en Fase de Grupos, el pasado de este equipo es uno muy a tener en cuenta, pues a lo largo del tiempo ha dominado este certamen como muy pocos; hecho que es respaldado por sus cuatro títulos, uno menos que Brasil.

Incluso hay quienes se atreverían a decir que el verdadero rey de los Mundiales es Alemania, pues ostenta varias marcas del torneo, especialmente en las fases de eliminación, donde siempre es un hueso durísimo de roer.

Un poco de contexto

La "Mannschaft" estuvo presente en casi todas las ediciones del torneo, con excepción de dos: la primera fue justo la inaugural, en Uruguay 1930 donde declinaron la invitación. Su otra falta fue en Brasil 1950, debido a que la FIFA determinó vetar a la Selección por los sucesos en la Segunda Guerra Mundial.

Su primera participación fue en Italia 1934, donde terminaron en el tercer lugar. Su primer título no se hizo esperar mucho, pues en Suiza 1954 el equipo alzó su primer título luego de derrotar a la poderosa Hungría de Ferenc Puskás en la Final por 3-2.

Aunque tardaron en volver a la cima, los teutones siempre estuvieron presentes en instancias finales, pues previo a recuperar el trono en 1974, el equipo fue cuarto lugar, luego llegó a Cuartos de Final, posteriormente fue subcampeón y tercer lugar.

Fue cuando celebraron su primer Mundial, en 1974, que Alemania volvió a lo más alto y frente a un rival de alto calibre, como la Holanda de Johan Cruyff, que en aquel entonces revolucionó el balompie con el llamado "fútbol total".

Tras este título, llegó la mejor etapa de la "Mannschaft", pues luego del título llegó a Cuartos de Final, luego llegó a tres Finales consecutivas, de las cuales perdió dos y ganó una más en 1990.

El dominio se mantuvo por muchos años más y su cuarto campeonato llegó en 2014, donde dio una de sus mejores actuaciones, pues ganó ese campeonato invicto y arrollando a sus rivales.

La época oscura

Conociendo el panorama, suena complicado que una escuadra tan poderosa como esta tenga un rendimiento tan bajo en las últimas ediciones, pues, como ya se dijo antes, en Rusia 2018 y Qatar 2022 quedó fuera en primera ronda. Para colmo, solamente ganaron dos de los últimos seis encuentros en Mundiales, algo impensable en el pasado.

Sus récords

Alemania es una de las Selecciones más poderosas, por ello no es sorpresa que tenga varias marcas en la justa. Por mencionar algunas, es el segundo mejor equipo en cuanto a números se refiere, pues de sus 112 encuentros disputados, ganó 68, la segunda mayor cantidad solo detrás de los 76 de Brasil.

Donde sí es el rey es en Finales disputadas, pues llegaron a ocho de ellas, siendo el que más veces pisó este escenario, mientras que Brasil es el segundo en el rango con 7 partidos por el título. También tiene la marca de más Semifinales jugadas, con 13, es decir, Alemania fue top 4 del torneo en la mitad de las copas organizadas.

También tiene la mayor goleada en Mundiales, gracias al 8-0 que le pegó a Arabia Saudita en 2002 y el triunfo más amplio en Semifinales,cuando le hizo el histórico 7-1 a Brasil en su propia casa en 2014.

Además, todavía cuenta con el máximo goleador histórico del torneo: Miroslav Klose, quien hizo 16 anotaciones. Pero ojo, este año podría ser superado por Lionel Messi o Kylian Mbappé.