Hijo de Jorge Campos debuta como profesional en Canadá

Antonio Campos, hijo del histórico guardameta mexicano Jorge Campos, comenzó su carrera profesional con una actuación destacada en el empate 1-1 del Inter Toronto frente al Forge FC, dentro de la Canadian Premier League.
El portero de 20 años fue titular y disputó todo el encuentro celebrado en el Hamilton Stadium, donde mostró seguridad bajo los tres postes y protagonizó una doble atajada que se convirtió en una de las acciones más importantes del partido.
Antonio Campos responde en su primera prueba profesional
El debut se produjo en el denominado “Derbi del 905”, una rivalidad regional entre Inter Toronto y Forge FC, dos clubes ubicados en la provincia de Ontario.
Inter Toronto tomó la ventaja durante la primera mitad por conducto de Kevonte Clarke, quien consiguió su primera anotación como profesional después de recibir una asistencia del defensor mexicano Oswaldo León.
Con el marcador favorable, Antonio Campos apareció para evitar el empate con dos intervenciones consecutivas. El guardameta detuvo inicialmente un remate de volea de Kyle Bekker y reaccionó inmediatamente para rechazar con los pies un segundo intento del capitán del Forge.
DOUBLE SAVE🧤— OneSoccer (@onesoccer) September 6, 2026
Inter Toronto still lead Forge 1-0 in today's 905 Derby, thanks to young goalkeeper Antonio Campos, who has come up with this big double save to keep his team ahead
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La doble atajada permitió que el equipo de Toronto conservara la ventaja y colocó al joven portero entre los jugadores más destacados del encuentro durante su presentación profesional.
Forge consiguió igualar en la segunda mitad mediante Hoce Massunda, quien desvió a corta distancia un balón enviado al área. Campos no pudo impedir la anotación, pero mantuvo la concentración durante el resto del partido para que su equipo rescatara un punto como visitante.
Inter Toronto destaca el proceso del joven portero
Después del encuentro, el club celebró el debut de Antonio y reconoció los años de preparación que estuvieron detrás de su llegada al primer equipo.
Campos firmó su primer contrato profesional con Inter Toronto en febrero de 2026, luego de haber entrenado con la institución desde 2024. Durante aquel primer acercamiento dejó una impresión positiva por su disciplina, madurez y disposición para aprender.
Antes de incorporarse al balompié canadiense, el guardameta se desarrolló dentro del sistema universitario de Estados Unidos con Cal State Fullerton, institución que compite en la División I de la NCAA.
También practicó baloncesto, beisbol y voleibol durante su etapa formativa, experiencia que contribuyó al desarrollo de su coordinación, agilidad y capacidad de reacción.
Busca construir su propio camino bajo el apellido Campos
Kai Antonio Campos Ralston nació en Red Deer, Alberta, Canadá, el 25 de julio de 2006. Es hijo de Jorge Campos y de Marcy Ralston, por lo que las comparaciones con el exseleccionado mexicano han acompañado sus primeros pasos como portero.
Sin embargo, el joven posee características diferentes a las de su padre. Con una estatura cercana a 1.85 metros, destaca por sus reflejos, fundamentos técnicos y capacidad para participar en la salida del balón.
Por su nacimiento y antecedentes familiares, Antonio podría ser elegible para representar a Canadá, México o Estados Unidos, aunque hasta el momento no ha definido públicamente su futuro a nivel de selecciones.
Su presentación ante Forge FC representó el primer paso de una trayectoria que buscará escribir con identidad propia. Tras responder en un escenario exigente y ayudar al Inter Toronto a sumar como visitante, el siguiente reto será ganar continuidad dentro de la portería del conjunto canadiense.