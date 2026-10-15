Hijo de Fishman niega haber aplicado un martinete a 'El Búho'

El luchador descartó haberle aplicado un martinete a Gerardo Germán Pineda, de 75 años; sin embargo, aceptó que le aplicó una variante de este movimiento

Una semana después del sensible fallecimiento de un réferi en una función de lucha libre en Pachuca, el Hijo de Fishman, luchador involucrado en el trágico hecho, dio la cara ante los medios de comunicación para esclarecer los hechos.

En una conferencia de prensa, el luchador descartó haberle aplicado un martinete a Gerardo Germán Pineda, de 75 años; sin embargo, aceptó que le aplicó una variante de este movimiento llamada package piledriver.

Sus declaraciones respaldarían la imagen que circuló en redes sociales, donde se observa justamente al Hijo de Fishman aplicando el famoso "martinete empaquetado", el cual habría causado la muerte a "El Búho".

"Te podría decir lo que pasó por mi cabeza después del acontecimiento. El castigo se llama package piledriver, es una variante de, mas no es un martinete", dijo.

Tras esto, el luchador señaló la precaria atención médica con la que contaba el evento, pues no hubo el equipo adecuado para atender al réferi luego del movimiento.

"Termina la lucha, me bajo a tomarme fotos con la gente y en ese momento nada más dicen: 'No respira'. Subo al ring y veo al señor que todavía respiraba; entonces empecé a sentir una angustia horrible... Una señorita grita: 'Necesita oxígeno el señor'. Lamentablemente, lo que le aventaron al señor para que intentara reaccionar fue una botella de alcohol y un gel antibacterial", señaló.

Además, dejó entrever que no estaba acordado entre ambos que "El Búho" fuera a recibir el movimiento, algo clave cuando se aplican maniobras de alto riesgo como un martinete o una variante del mismo.

"Apalabrarse o hablar de las cosas no pasa en la lucha; sin embargo, el simple hecho de ser exluchador o tener el conocimiento de ello sabemos caer y recibir ciertas ejecuciones. Son accidentes que pasan. No es que lo haya tomado por sorpresa; a fin de cuentas, todos estamos preparados para muchas ejecuciones. Fue un accidente", sentenció.

¿Qué es un package pildriver?

Tal como lo mencionó el luchador, un package piledriver es una variante de un martinete, el cual sigue teniendo como objetivo estrellar la cabeza del rival sobre la lona.

En ella, el luchador pasa sus brazos por debajo de los del oponente para formar un gancho doble, luego sujeta las piernas del rival y lo levanta con la cabeza hacia abajo, manteniendo el cuerpo del contrincante completamente compacto y flexionando sus extremidades contra su propio torso para dejarse caer sentado o de rodillas contra la lona, proyectando la cabeza y las vértebras cervicales del rival directamente contra el suelo.

Esta variante del martinete fue popularizada por el luchador Kevin Owens, quien lo ejecuta con maestría.

Se libra Hijo de Fishman de prisión

Pese a que permaneció detenido por algunos días, la defensa del Hijo de Fishman logró que este saliera de prisión, pues entre el deportista y la promotora que organizó la lucha se llegó a un acuerdo de compensación económica con los familiares de "El Búho".

Trascendió que fueron abonados $585 mil 525 pesos como pago de daños, por lo que el luchador no tendrá antecedentes penales, únicamente nominales.