Hija de Frank Mir sufre derrota siendo amplia favorita en DWCS

La hija de Frank Mir buscó una sumisión tardía para evitar que la pelea llegara a las tarjetas, pero Apodaca volvió a defenderse y conservó la ventaja

La esperada presentación de Bella Mir en Dana White’s Contender Series terminó con una de las mayores sorpresas en la historia del programa, luego de que Alex Apodaca venciera por decisión unánime a la hija del excampeón de peso completo Frank Mir.

Mir llegó al combate como la favorita más amplia de la función y una de las prospectas con mayor respaldo rumbo a UFC. Sin embargo, no logró sostener el dominio que mostró durante los primeros minutos y terminó perdiendo con tarjetas idénticas de 29-28, 29-28 y 29-28.

El resultado representó la primera derrota de su carrera profesional, por lo que su récord pasó de 4-0 a 4-1. Apodaca, por su parte, mejoró su marca a 4-1, alcanzó cuatro victorias consecutivas y obtuvo un contrato con UFC.

Apodaca resistió el dominio inicial de Bella Mir

Mir comenzó el enfrentamiento aprovechando sus principales fortalezas. Llevó las acciones al suelo, controló posiciones y buscó una finalización mediante su lucha y jiu-jitsu, disciplinas en las que ha construido buena parte de su trayectoria deportiva.

Durante el tercer episodio, Apodaca aprovechó el cansancio de su rival y conectó los golpes más claros. Mir terminó con daño visible y sangrado en el rostro, aunque todavía consiguió un derribo en los minutos finales.

La hija de Frank Mir buscó una sumisión tardía para evitar que la pelea llegara a las tarjetas, pero Apodaca volvió a defenderse y conservó la ventaja hasta el final.

Los jueces otorgaron los dos últimos asaltos a Apodaca, suficiente para entregarle una victoria unánime y terminar con el invicto de una de las competidoras más promocionadas de la temporada.

Mir llegó como histórica favorita en las apuestas

La magnitud del resultado aumentó por la diferencia registrada en las líneas de apuestas. Las cuotas variaron entre las distintas plataformas, con Mir ubicada desde -1600 hasta cifras cercanas a -6000, mientras que Apodaca apareció como desfavorecida hasta en +1700.

En algunas casas, la línea de Mir representaba una probabilidad implícita de victoria superior al 95 por ciento. Esto la colocó como la mayor favorita femenina registrada en Dana White’s Contender Series y, de acuerdo con las cuotas de cierre más amplias, como la favorita más grande en la historia del programa.

Las expectativas estaban sustentadas en el récord invicto de Mir, sus tres triunfos por sumisión en el primer asalto y su trayectoria como campeona nacional de lucha universitaria en las 145 libras.

La peleadora de 23 años también fue la primera atleta universitaria en firmar un acuerdo NIL con UFC y llegó rodeada de elogios por su desempeño en lucha, artes marciales mixtas y competencias de jiu-jitsu.

Alex Apodaca obtiene contrato con UFC

Apodaca llegó al enfrentamiento con una base de muay thai y tres victorias consecutivas por decisión unánime. Su resistencia y capacidad para mantener el ritmo durante 15 minutos terminaron imponiéndose ante el peligro de Mir en el suelo.

La victoria no solamente extendió su racha a cuatro triunfos, sino que le permitió recibir un contrato para competir en UFC, convirtiendo la mayor oportunidad de su carrera en un resultado histórico.

Bella Mir no consiguió el acuerdo que buscaba y deberá recuperarse de su primera derrota profesional. El combate dejó al descubierto aspectos por mejorar en su administración de energía, defensa durante los intercambios y capacidad para sostener su lucha ante rivales que sobreviven a sus intentos iniciales de finalización.

Su edad, experiencia en diferentes disciplinas y antecedentes dentro de UFC mantienen abierto su camino hacia la organización, pero la noche perteneció a Apodaca, quien resistió el terreno más peligroso de Mir, extendió el combate y convirtió una amplia desventaja en las apuestas en el triunfo más importante de su carrera.