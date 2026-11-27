Con este triunfo por 2-1, Pachuca está a 90 minutos de dar la campanada del torneo eliminando al superlíder gracias al doblete de Idrissi

Los que ya tienen años viendo el fútbol mexicano saben que la frase "Ojo con Pachuca" no se usa a la ligera, pues el cuadro hidalguense ha forjado todo su legado en la era de las Liguillas, donde nuevamente dio un golpe de autoridad.

El cuadro de la "Bella Airosa" le pegó 2-1 a Chivas, que aunque intentó proponer, no le alcanzó para superar el punch de Pachuca, que encontró en Idrissi a su salvador para la noche... más o menos.

Fiel a su estilo, el Rebaño fue a quitarle el balón al local, buscando ser el que busque el triunfo; no obstante, el planteamiento de Benjamín Mora fue claro: esperar al rival y salir a la contra.

Simple, pero efectivo. Incluso con un revés que se pusieron los propios Tuzos, que desde el minuto 6 estuvieron en desventaja por un autogol del brasileño Eduardo Bauermann.

Los "Tuzos" no se desesperaron y supieron que la eliminatoria se juega a 180 minutos, por lo que el plenteamiento no cambió y con el tiempo llegaron las chances, especialmente gracias a la defensa adelantada del rival y su poca precisión al frente.

Aunque el local se fue en desventaja al medio tiempo, en el complemento comenzó el show de Oussama Idrissi, que en una contra sorprendió al "Tala" Rangel adelantado y clavó un tiro de "globito" para hacer uno de los mejores goles del año.

Con el empate, Pachuca tomó confianza y fue a buscar la remontada y, de no ser por la gran actuación del arquero de Chivas, incluso pudo llevarse una ventaja de al menos dos goles.

Ya con todos cansados, Idrissi se tuvo confianza en una media vuelta lejos del arco y pegó un riflazo que sorprendió al "Tala" por altura y se clavó en un espacio diminuto en el centro del marco rojiblanco para sellar la ventaja.

La polémica estalló tras el gol, pues luego de que se estuvieron provocando durante todo el juego, el "Curro" Hernández expulsó a Idrissi por supuestamente atacar a la banda rival, por lo que le sacó la segunda amarilla.

Con este triunfo, Pachuca está a 90 minutos de dar la campanada del torneo eliminando al superlíder, que tampoco debe desesperarse, pues con un solo gol estará en la siguiente ronda. Recordemos que con el empate global Chivas avanzará por su mejor posición en la tabla.

El siguiente partido será el domingo 29 de enero a las 19:07 horas en el estadio de Chivas.