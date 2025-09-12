Henrique Simeone es nuevo refuerzo de Tigres

Los Tigres lograron un fichaje de último momento con el acuerdo para incorporar a su plantel a Henrique Simeone, joven mediocampista mexicano-brasileño de apenas 18 años.
El jugador, nacido en Brasil, pero contando con la nacionalidad mexicana por su padre, llegará como agente libre tras su salida del Botafogo.
Además, ya cuenta con experiencia en la selección mexicana en categorías menores.
Se espera que se incorpore a la Sub-21 del equipo felino con la tarea de abrirse paso al primer equipo del director técnico Guido Pizarro.