Helmut Marko se despide de Red Bull tras 20 años con escudería

Luego de impulsar las carreras de pilotos como Max Verstappen y Sebastian Vettel, el asesor anunció su salida tras obtener el tercer lugar de constructores

Luego de 20 años, Helmut Marko se separará de su cargo como asesor deportivo de la escudería Red Bull Racing de Formula 1 a finales del 2025.

A través de redes sociales, la Formula 1 confirmó su salida a través de una publicación.

"URGENTE: El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, abandonará el equipo tras más de dos décadas en el equipo de Milton Keynes."

BREAKING: Red Bull Racing advisor Helmut Marko will depart the team after more than two decades at the Milton Keynes team.#F1 pic.twitter.com/NknD0vEyl7 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Marko, de 82 años, desempeñó un papel clave en el Programa Junior de dicha escudería, además de asesorar sobre qué pilotos llevar a la Fórmula 1.

Helmut Marko y su paso por la Formula 1

Durante sus dos décadas de afiliación a la empresa, Marko supervisó el desarrollo de por lo menos 20 pilotos, incluidos Max Verstappen y Sebastian Vettel,

Estos pilotos ganaron de forma conjunta, ocho títulos mundiales con los colores de Red Bull.

Como parte de su asesoría también fue parte de que la escudería obtuviera seis títulos de constructores.