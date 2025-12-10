Info 7 Logo
Helmut Marko se despide de Red Bull tras 20 años con escudería

Por: Diana Leyva

09 Diciembre 2025, 09:26

Luego de impulsar las carreras de pilotos como Max Verstappen y Sebastian Vettel, el asesor anunció su salida tras obtener el tercer lugar de constructores

Luego de 20 años, Helmut Marko se separará de su cargo como asesor deportivo de la escudería Red Bull Racing de Formula 1 a finales del 2025.

A través de redes sociales, la Formula 1 confirmó su salida a través de una publicación.

"URGENTE: El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, abandonará el equipo tras más de dos décadas en el equipo de Milton Keynes."

Marko, de 82 años, desempeñó un papel clave en el Programa Junior de dicha escudería, además de asesorar sobre qué pilotos llevar a la Fórmula 1.

Helmut Marko y su paso por la Formula 1

Durante sus dos décadas de afiliación a la empresa, Marko supervisó el desarrollo de por lo menos 20 pilotos, incluidos Max Verstappen y Sebastian Vettel,

G7u-CArWwAAPsRN.jpg

Estos pilotos ganaron de forma conjunta, ocho títulos mundiales con los colores de Red Bull.

G7u98npXkAASHRk.jpg

Como parte de su asesoría también fue parte de que la escudería obtuviera seis títulos de constructores.

