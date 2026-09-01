Heliot Ramos conecta su primer jonrón en victoria ante Boston

Los Yankees de Nueva York aplastaron 16-1 a los Medias Rojas de Boston este domingo en el Yankee Stadium, con Heliot Ramos como uno de los protagonistas de una ofensiva que explotó con 16 carreras.
The @Yankees take 3 of 4 and clinch the season series vs. Boston! pic.twitter.com/wPiCR3anPO— MLB (@MLB) August 30, 2026
Ramos conectó su primer jonrón como jugador de los Yankees, un batazo de tres carreras que llegó durante un quinto inning de cinco anotaciones y que ayudó a encaminar la victoria.
El puertorriqueño aprovechó una curva del venezolano Ranger Suárez y envió la pelota 416 pies hacia las gradas del jardín izquierdo, en un momento importante para un jugador que llegó procedente de los Gigantes antes de la Fecha Límite de Cambios.
Heliot Ramos' first home run as a member of the @Yankees comes in a HUGE spot 😤 pic.twitter.com/oVpZDsjkql— MLB (@MLB) August 30, 2026
Ramos había tenido dificultades desde su llegada a Nueva York. Antes del encuentro acumulaba apenas siete hits en 59 turnos (.119), pero los Yankees mantuvieron su confianza, especialmente por sus antecedentes enfrentando a lanzadores zurdos.
La decisión de incluirlo en la alineación ante Suárez terminó dando resultados. El batazo de Ramos formó parte de una ofensiva que castigó duramente al pitcheo de Boston durante toda la tarde.
Wells conecta dos jonrones en un mismo inning
Austin Wells también tuvo una actuación destacada al conectar dos cuadrangulares en el mismo episodio y terminar con cinco carreras impulsadas.
Los Yankees volvieron a desatar su ofensiva en el octavo inning, cuando Wells conectó sus dos jonrones y Paul Goldschmidt agregó cuadrangulares consecutivos después del primero de los batazos del receptor, en un episodio de nueve carreras.
Austin Wells crushed two homers in the 8th inning!— MLB (@MLB) August 30, 2026
He’s the first player in MLB history to enter a game as a pinch-hitter and then hit multiple home runs in a single inning.
H/T @OptaSTATS pic.twitter.com/3Qp7dkTUOz
El ataque respaldó la actuación de Will Warren, quien permitió apenas una carrera en poco más de siete entradas para llevarse la victoria.
El resultado también permitió a Nueva York quedarse con la serie de temporada por 7-6 ante Boston. Este registro podría convertirse en un factor importante si ambos equipos vuelven a enfrentarse en la postemporada, ya que funciona como criterio de desempate para determinar la ventaja de local.
Sweet 16. #RepBX pic.twitter.com/cLEfSwDtJ6— New York Yankees (@Yankees) August 30, 2026
Ramos busca recuperar su mejor versión
El puertorriqueño, elegido al Juego de Estrellas de la Liga Nacional en 2024, llegó a Nueva York después de conectar nueve jonrones en 74 juegos con San Francisco esta temporada.
Su primer cuadrangular con los Yankees podría representar un punto de inflexión después de un complicado inicio con su nuevo equipo, especialmente mientras Nueva York busca llegar en buena forma al tramo decisivo de la temporada.