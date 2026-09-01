Heliot Ramos conecta su primer jonrón en victoria ante Boston

Los Yankees de Nueva York aplastaron 16-1 a los Medias Rojas de Boston este domingo en el Yankee Stadium, con Heliot Ramos como uno de los protagonistas de una ofensiva que explotó con 16 carreras.

The @Yankees take 3 of 4 and clinch the season series vs. Boston! pic.twitter.com/wPiCR3anPO — MLB (@MLB) August 30, 2026

Ramos conectó su primer jonrón como jugador de los Yankees, un batazo de tres carreras que llegó durante un quinto inning de cinco anotaciones y que ayudó a encaminar la victoria.

El puertorriqueño aprovechó una curva del venezolano Ranger Suárez y envió la pelota 416 pies hacia las gradas del jardín izquierdo, en un momento importante para un jugador que llegó procedente de los Gigantes antes de la Fecha Límite de Cambios.