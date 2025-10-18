Héctor Moreno anuncia su retiro a final de esta temporada

El central mexicano anunció que su aventura de más de 20 años de trayectoria terminará con 37 años, en los que siempre se mostró como un jugador ejemplar

Esta temporada Rayados tendrá una motivación especial en la contienda por el título, pues su capitán, Héctor Moreno, anunció que se retirará de las canchas luego de este torneo.

El central mexicano anunció que su aventura de más de 20 años de trayectoria terminará con 37 años, en los que siempre se mostró como un jugador ejemplar dentro y fuera de la cancha.

Su carrera comenzó en Pumas y desde muy joven mostró su calidad, pues fue parte de la Selección Mexicana que fue campeona del mundo en la Copa del 2005 donde vencieron a Brasil.

Sus cualidades lo llevaron en menos de tres años a dar el salto a Europa con el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde ganó una Eredivisie y una Supercopa; posteriormente, pasó al Espanyol de Barcelona, donde dejó una huella imborrable pesar de no haber alzado trofeos.

De ahí, volvió a los Países Bajos a hacer una dupla para la historia con Andrés Guardado en el PSV, donde nuevamente se llevó un trofeo de Liga y fue reconocido como uno de los mejores jugadores.

Esto lo llevó a dar el salto a la Roma de Italia, donde no le fue tan bien y jugó apenas seis partidos, por lo que volvió a España con la Real Sociedad, donde volvió a ser importante.

Ya en el ocaso de su carrera, Moreno se dio el lujo de pasar dos años en el fútbol de Qatar con el Al-Gharafa y posteriormente volvió a México en 2021 con Rayados, donde comenzó a formar este nuevo proyecto con fichajes estelares.

Con el Monterrey, Moreno generó una relación muy especial, pues se volvió un pilar no solo en el campo de juego, sino en llevar el lema del club de ser ejemplar "En la Vida y en la Cancha", donde su entrega nunca estuvo en discusión.

Vestido de albiazul, Moreno ha jugado 133 partidos, entre Liga, Concachampions, Leagues Cup y Mundial de Clubes; conquistando un trofeo de Concacaf de la mano de Javier Aguirre.

Y tampoco se puede dejar de lado su paso por Selección Mexicana, donde estuvo por más de 16 años en los que fue a cuatro Copas del Mundo, dos Copas América, cinco Copas Oro (ganó dos), dos Copas Confederaciones y Liga de Naciones.