Héctor Herrera regresa con el Houston Dynamo por segunda ocasión

Después de su paso por el Toluca y terminar siendo parte de la plantilla que termino como bicampeón de la Liga MX, Herrera regresará a territorio norteamericano

El mediocampista Héctor Herrera ha culminado su etapa con los diablos rojos del Toluca después de jugar con el club por un año donde jugó dos temporadas con el equipo escarlata y finalizó como bicampeón en los torneos Clausura y Apertura 2025, dentro del equipo mexicano sumó la cantidad de 34 partidos donde incluyen 2 asistencias y solamente una anotación.

Club Pachuca, su primera experiencia profesional

Este fue el segundo equipo donde Herrera jugó en tierras mexicanas después de un paso largo por el viejo continente, el primer equipo donde Herrera sumo minutos como profesional en la Liga MX, fue con el Club Pachuca, mismo equipo donde debuto como profesional en el 2011 a los 21 años de edad, en este mismo equipo paso por las etapas de formación desde tercera división, sub-20 hasta finalmente en el primer equipo.

Durante su trayectoria con el primer equipo jugó un total de 55 partidos con 2 asistencias y 2 anotaciones, sus grandes actuaciones lo llevaron a ser galardonado como el mejor novato del año 2011, durante ese torneo el Club Pachuca llegó hasta los cuartos de final donde fueron eliminados por los Tigres por marcador de 4-0 global.

Herrera, pieza clave de la selección mexicana

Con el Club Pachuca desafortunadamente no pudo obtener ningún campeonato oficial; sin embargo, sus actuaciones individuales lo catapultaron a jugar con la selección mexicana donde fue partícipe en la generación que obtuvo el torneo Esperanzas de Toulon en 2012 y la medalla de oro en los juegos olímpicos en ese mismo año.

Herrera, con la experiencia ya obtenida dentro del futbol mundial, se encargó de sumar la mayor cantidad de partidos dentro de la selección mexicana, con más de 100 partidos jugados, en su momento fue considerado pieza clave del mediocampo azteca, el jugador originario de Tijuana Baja California ha obtenido en total dos títulos, incluyendo 1 Copa Oro y1 medalla de oro en los juegos olímpicos del 2012 además de ser parte de los 23 seleccionados representando al combinado mexicano en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su primera etapa en la MLS

El mediocampista, después de 9 años jugando en el viejo continente, regresó a Norteamérica, pero no a México como todos nosotros lo pensábamos, sino que empezó una nueva etapa dentro de su carrera profesional jugando en los Estados Unidos con el conjunto de Houston Dynamo.

Los naranjas ficharon a Herrera por coste gratis, ya que el mediocampista ya había finalizado contrato con el Atlético de Madrid, equipo donde permaneció por tres años y ganó una Liga de España.

Mientras jugaba con el conjunto tejano, Herrera sumó, 6479 minutos donde incluyen, ocho anotaciones y 22 asistencias, además fue campeón de la copa us open en la temporada 2022-2023.

Su regreso con el Houston Dynamo

Después de jugar por un año con el Deportivo Toluca, Herrera finalmente decidió regresar con el equipo norteamericano para poder seguir en activo dentro del ámbito profesional y poder destacar de una u otra forma para ser convocado de regreso a la selección mexicana de cara al próximo mundial 2026 en México, EUA y Canadá.

De igual manera, en su primera etapa, Herrera llegó al equipo gratis sin ningún tipo de coste previo tras finalizar su contrato en su equipo anterior, se espera que Herrera debute con Houston en el arranque de la temporada este Próximo 21 de febrero en el primer partido de la temporada 2026 de la MLS en contra de Chicago Fire