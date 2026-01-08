Héctor Herrera es baja del Toluca, este sería su nuevo equipo

Herrera llegó a Toluca para el Clausura 2025 como uno de los fichajes más mediáticos del futbol mexicano, luego de más de una década jugando fuera del país.

El ciclo de Héctor Herrera con el Deportivo Toluca ha llegado a su fin. El mediocampista mexicano no continuará con los Diablos Rojos para el Clausura 2026, luego de que la directiva escarlata decidiera no renovar su contrato, marcando así su salida oficial del club tras una etapa cargada de títulos y experiencia.

Herrera llegó a Toluca para el Clausura 2025 como uno de los fichajes más mediáticos del futbol mexicano, luego de más de una década jugando fuera del país. Si bien no siempre fue titular indiscutible, su liderazgo y recorrido internacional fueron factores clave dentro del vestidor, aportando equilibrio y jerarquía en momentos importantes.

Los números de Héctor Herrera con Toluca

Durante su paso por el conjunto mexiquense, Héctor Herrera disputó 37 partidos oficiales en todas las competencias, acumulando más de mil minutos en el terreno de juego, con un saldo de 1 gol y 2 asistencias.

Más allá de las cifras, fue parte del plantel que consiguió el bicampeonato de Liga MX en 2025, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup, logros que marcaron una de las etapas más exitosas del club en años recientes.

Una trayectoria consolidada en el futbol europeo

Antes de su regreso a la Liga MX, Herrera construyó una carrera destacada en el extranjero. Su salto al futbol europeo se dio con el FC Porto, club en el que militó entre 2013 y 2019, convirtiéndose en referente del mediocampo e incluso portando el gafete de capitán. Con los Dragones ganó una liga de Portugal y dos Supercopas, además de competir de manera constante en la UEFA Champions League.

Posteriormente, defendió los colores del Atlético de Madrid, donde formó parte del plantel que conquistó LaLiga bajo el mando de Diego Simeone, en la temporada 2020-21, aportando experiencia y solidez en una de las ligas más competitivas del mundo. Tras su paso por España, continuó su carrera en la MLS con el Houston Dynamo, antes de volver al futbol mexicano con Toluca, donde duró 3 años.

¿Cuál será su próximo destino?

Con 35 años y ahora como agente libre, el futuro de Héctor Herrera comienza a generar expectativa. Diversos reportes apuntan a que su nombre ha despertado interés tanto en la MLS como en clubes de la Liga MX.

Entre las posibilidades que más fuerza han tomado se encuentra un posible regreso a Pachuca, el equipo donde debutó como profesional y desde donde dio el salto a Europa, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial.

Por ahora, Héctor Herrera analiza su próximo paso, mientras cierra un capítulo importante con Toluca y se mantiene a la espera de definir el que podría ser uno de los últimos retos de su carrera profesional.