Heat saca victoria sorpresa en la Finales de la NBA

04/10/2020

┬áJimmy Butler no está listo para irse a casa.

Después de un triple-doble, se unió a la tradición de las Finales de la NBA y, después de todo, el Heat de Miami, con pocos jugadores, podría haber hecho de este enfrentamiento por el título una serie.

Butler terminó con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, y el Heat venció a Los Angeles Lakers 115-104 el domingo por la noche para ponerse 2-1, y los titulares Bam Adebayo y Goran Dragic aún no pudieron jugar debido a una lesión.

Fue el tercer triple-doble de 40 puntos en la historia de las finales, Butler ideó el juego de su vida cuando el Heat más lo necesitaba. Estuvo 14 de 20 tiros de campo, y después de que el Heat cediera una ventaja de dos dígitos al comienzo del cuarto, se aseguró de que este no se escapara.

"Gana", dijo Butler. "No me preocupan los triples-dobles. No me importa nada de eso. Realmente no lo hago. Quiero ganar. Hicimos eso. Estoy feliz con el resultado ".

El cuarto juego es el martes por la noche. Tyler Herro y Kelly Olynyk anotaron 17 puntos cada uno para Miami, que consiguió 13 de Duncan Robinson y 12 de Jae Crowder.

LeBron James tuvo 25 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias para los Lakers, mientras que Kyle Kuzma y Markieff Morris tuvieron 19 puntos cada uno desde el banco. Anthony Davis logró 15 para los Lakers.

Siempre que el Heat parecía listo para alejarse y tomar el control del Juego 3, los Lakers siempre encontraban la manera de encontrar su mejor equipo.

¿Una ventaja de 13 puntos en el Heat al principio? Los Lakers recuperaron la ventaja en menos de cinco minutos.

¿Una ventaja de 14 puntos del Heat después de una racha de 10-0 para comenzar la segunda mitad? Los Lakers anotaron los siguientes ocho.

¿Una ventaja del Heat de 12 puntos al final del tercero? A los Lakers les tomó menos de cinco minutos armar una carrera de 20-6, tomando la delantera en 91-89 con 8:55 por jugar en una bandeja de Rajon Rondo.

Pero el resto del camino fue todo Miami, Butler simplemente no estaba dispuesto a dejar que su equipo cayera 3-0. La única otra vez que Miami perdió 2-0 en una final fue en 2006, cuando Dwyane Wade se hizo cargo y lideró al Heat hasta el final.

Esta vez, fue Butler, otro tipo de Marquette, en ese papel.

"Creo que nos dimos cuenta de que pertenecemos", dijo Butler.

Miami estaba 22-9 después de ocho minutos, con el Heat saliendo desesperado por hacer de esta una serie y los Lakers no se parecían en nada a un equipo en la cúspide de un título, con nueve pérdidas de balón en el mismo lapso de tiempo que les llevó anotar nueve. puntos.

Los juegos cambian rápidamente y los Lakers recuperaron la ventaja con 10:09 por jugarse en la mitad. La jugada de tres puntos de Kyle Kuzma hizo que los Lakers fueran 29-28, y el triple de Alex Caruso le dio a los Lakers su mayor ventaja de la mitad con 37-33 para coronar lo que fue una carrera de 28-11.

El Heat respondió con una ráfaga de 11-0 para recuperar la ventaja. Davis cometió su tercera falta con 5:28 por jugar y Miami arriba por cinco, pero los Lakers aguantaron su ausencia y entraron al descanso con una ventaja de 58-54.

Lakers: Rondo conectó una bandeja salvaje a mitad de la tercera, cortando desde el ala derecha a través del carril, moviendo la pelota hacia arriba con la mano izquierda y mirándola besar la barra gris encima del tablero antes de rebotar. ... Los Lakers tuvieron 10 pérdidas de balón en el primer cuarto, igualando el récord de la NBA para cualquier equipo en cualquier primer cuarto de esta temporada.

Heat: Butler tenía 19 puntos, seis asistencias, seis rebotes y dos robos al medio tiempo. El único otro jugador que hizo todo eso en la primera mitad de esta temporada fue Karl-Anthony Towns para Minnesota contra Charlotte el 25 de octubre ... Nick Aquilino, el hijo del terapeuta neuromuscular del Heat, Vinny Aquilino, interpretó el himno: una grabación. de un juego de Heat con fanáticos en Miami.

Butler se convirtió en el jugador número 21 en tener un triple-doble en las Finales de la NBA, y cuatro de los 21 fueron parte del juego del domingo. James tiene 10 triples-dobles, el mejor de las finales, Rondo tiene uno y también el entrenador asistente de los Lakers Jason Kidd.