Heat domina a Hawks con gran actuación del mexicano Jaquez Jr.

Con este resultado, Miami llega con ritmo competitivo a la fase de play-in, donde necesitará ganar dos encuentros como visitante para avanzar a los playoffs

El mexicano Jaime Jaquez Jr. firmó una destacada actuación desde el banquillo al encestar 26 puntos, guiando al Heat de Miami a una contundente victoria de 143-117 sobre los Hawks de Atlanta en el cierre de la temporada regular.

El aporte del alero refuerza su candidatura como uno de los mejores sextos hombres de la campaña, en un partido donde Miami mostró solidez ofensiva y profundidad en su plantilla.

Miami afina detalles rumbo al play-in

El Heat contó además con el respaldo de Bam Adebayo y Norman Powell, quienes aportaron 25 puntos cada uno, mientras que Kel’el Ware sumó 16 unidades.

Con este resultado, Miami llega con ritmo competitivo a la fase de play-in, donde necesitará ganar dos encuentros como visitante para avanzar a los playoffs, una situación que ya logró superar la temporada anterior.

Atlanta rota plantilla pese a gran actuación ofensiva

Por parte de los Hawks, Buddy Hield fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos en apenas 21 minutos desde la banca. Corey Kispert añadió 21 unidades y Asa Newell contribuyó con 17.

El equipo de Atlanta optó por dar descanso a varios de sus titulares, priorizando su estado físico de cara a la postemporada, lo que impactó en el resultado del encuentro.

Definido el panorama para los playoffs

Con la derrota, los Hawks descendieron al sexto puesto de la Conferencia Este, lo que definió su cruce en la primera ronda ante Nueva York, en lugar de enfrentar a Cleveland.

Atlanta cerró la campaña con marca de 46-36, su mejor registro en casi una década, mientras que Miami terminó con 43-39, manteniendo consistencia bajo la dirección de Erik Spoelstra.

Heat apuesta por repetir la hazaña

El conjunto de Miami buscará replicar lo conseguido en la temporada pasada, cuando logró avanzar desde el play-in hasta los playoffs, consolidándose como uno de los equipos más competitivos en escenarios de eliminación.

Con figuras respondiendo desde la banca y un sistema consolidado, el Heat se perfila como un rival incómodo en la siguiente fase del campeonato.