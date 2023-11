'He estado un poco desenchufado': Sebastián Córdova

Tigres tuvo su último entrenamiento con miras al duelo que sostendrán ante San Luis este sábado en el Volcán Universitario, y al término del mismo habló Sebastian Córdova en conferencia de prensa.

El joven mexicano reconoce que no está en su mejor momento, pero que es más un tema grupal y no sólo de él.

“No he estado de la mejor como en la liguilla pasada, me siento bien, estoy concentrado, sé lo que tengo que hacer, creo que es más un tema grupal, no sé, pero yo estoy bien, sumamente concentrado en lo que debo y tengo que hacer".

Córdova también habló sobre las críticas que señalan un bajón en su nivel futbolístico, y a que se deben.

"No sé, he tenido un semestre complicado, tema lesiones, extra cancha y aquí adentro he estado un poco desenchufado pero viene una liguilla, y es momento de aterrizar y lo que queremos aquí es el bicampeonato".

El jugador felino se vio aquejado por un cuadro de pubalgia en los pasados meses, lo que lo dejó fuera de actividad durante un tiempo, pero actualmente se siente bien para encarar el próximo duelo.

“Es algo que sí vine arrastrando mucho de si me operaban o no, hicimos lo mejor posible y me siento bien, no he tenido problemas de pubalgia ahora; el equipo que viene es fuerte y agarrarlo de la mejor manera para tomarlo como envión y llegar de la mejor forma a la liguilla”.

Tigres se enfrentará al Atlético de San Luis este sábado a las 5 de la tarde, regresando al horario clásico del futbol regio después de no hacerlo desde el 2004.

