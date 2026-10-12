¡Hazaña de Rondón! Doblete en 3 minutos empata al Necaxa

Los Tuzos caían 1-3 en la recta final, pero la figura de la liga apareció al 84' y 87' a pases de Rodolfo Pizarro para salvar el juego.

El venezolano Salomón Rondón se confirmó este domingo como el líder goleador del Apertura mexicano al anotar dos veces y darle a los Tuzos de Pachuca un empate 3-3 con Necaxa.

En la undécima jornada, Rondón celebró sus 20 años como profesional, que cumplió hace tres días, con sus dianas undécima y duodécima del campeonato.

El brasileño Eduardo Bauermann anotó el otro gol de los Tuzos, en tanto que por el Necaxa, dirigido por el peruano Juan Reynoso, marcaron el argentino Matías Espíndola y los colombianos Julián Carranza y Juan Valencia.

En el minuto 15, Espíndola puso delante al equipo visitante con un gol de zurda, después de lo cual el equipo tomó confianza con buenas triangulaciones, aunque careció de puntería en un par de remates a puerta.

Carranza aceptó un servicio de Espíndola en el 41 y de derecha aumentó la ventaja de Necaxa, pero en el tiempo de reposición de la primera parte, los Tuzos descontaron con un cabezazo de Bauermann, a pase del marroquí Oussama Idrissi en un tiro libre.

En la segunda mitad, Pachuca buscó el empate, pero fue el Necaxa el que amplió la ventaja con un penalti anotado por Valencia.

Parecía decidido el duelo, pero Rondón apareció como lo que es, el mejor jugador del torneo; en el 84 anotó de cabeza y en el 87, de derecha, las dos veces a pases de Rodolfo Pizarro.

Pachuca siguió fuera de la zona de clasificación, undécimo de la tabla con 11 puntos, en tanto Necaxa va penúltimo con nueve unidades.