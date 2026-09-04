'Hay un demonio en mí'. Exjugador de la NFL se quita la vida

Antes de su deceso, Smith Jr. compartió una desgarradora publicación en sus redes sociales en la que expuso sus severos problemas de salud mental

El mundo del deporte profesional se encuentra conmocionado tras el fallecimiento del exjugador de la NFL Alphonso Smith Jr., a los 40 años. De acuerdo con reportes publicados por el portal estadounidense TMZ, el exfutbolista se quitó la vida en su residencia ubicada en el estado de Florida.

Antes de su deceso, Smith Jr. compartió una desgarradora publicación en sus redes sociales en la que expuso los severos problemas de salud mental con los que luchaba desde hace tiempo, señalando que nunca recibió la ayuda requerida y pidiendo perdón a sus familiares y allegados.

"¡No lloren por mí! ¡Hice todo lo que estuvo a mi alcance para luchar contra los demonios que alguien me metió! Sé que he decepcionado a mucha gente. ¡Hay un demonio dentro de mí! ¡Pero no solo en mí! ¡En todo el mundo! ¡He herido a muchos! ¡Necesitaba ayuda y no la recibí!", escribió el exfutbolista en su mensaje de despedida. "¡Soy un cobarde! Lo siento mucho… ¡A mis hijos, papá lo siente muchísimo! A mis amigos, los quiero a todos, ¡pero su chico estaba jodido! A mi familia: me pasaron cosas cuando era pequeño, cosas que una señora mayor me hizo. ¡Como resultado, yo les hice lo mismo a otros! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor, oren por sus familias! (...) Soy lo PEOR y ruego que mi alma descanse en el cielo porque mi corazón es puro, pero mi CEREBRO y mi experiencia están HECHOS UN DESASTRE ¡Una vez más para TODOS!", concluyó.

Así fue su carrera

Alphonso Smith Jr. tuvo una destacada carrera como cornerback en la NFL. A lo largo de cuatro temporadas en el máximo circuito del fútbol americano, vistió los uniformes de los Denver Broncos y los Detroit Lions, disputando un total de 42 partidos profesionales en los que registró ocho intercepciones.

Su retiro de los campos se dio en el año 2012 tras su última etapa con la escuadra de Detroit. Desde aquel momento, el exdeportista se había mantenido alejado de los reflectores mediáticos.

Su trágica partida ha vuelto a encender los focos de alerta en la comunidad deportiva sobre la urgencia de atender la salud mental y brindar acompañamiento integral a los atletas antes y después de su retiro.

Descanse en paz, Alphonso Smith Jr.