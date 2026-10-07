¡Hasta siempre, Leo! Messi se retira de la selección Argentina

Con un triunfo por 3-0 sobre Benín, el rosarino se despidió con un gol y dos asistencias ante más de 80,000 personas que abarrotaron el Monumental

En un ambiente lleno de fiesta y emotividad, la afición se despidió de Lionel Messi, quien puso fin a su etapa como seleccionado nacional tras más de 20 años de servicio.

Con el estadio Monumental a reventar, uno de los mejores jugadores de la historia se despidió frente al exótico cuadro de Benín, que vino a tomarse en serio el encuentro, pese a que cayó por 3-0.

Una lluvia de homenajes

Eso no impidió que desde la selección africana no se tomaran un momento para reconocer a la "Pulga", pues en la ceremonia previa para la foto, el capitán rival, Sessi D'Almeida, dio su mejor esfuerzo para hablar español para darle un obsequio a Messi.