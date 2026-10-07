¡Hasta siempre, Leo! Messi se retira de la selección Argentina

En un ambiente lleno de fiesta y emotividad, la afición se despidió de Lionel Messi, quien puso fin a su etapa como seleccionado nacional tras más de 20 años de servicio.
Con el estadio Monumental a reventar, uno de los mejores jugadores de la historia se despidió frente al exótico cuadro de Benín, que vino a tomarse en serio el encuentro, pese a que cayó por 3-0.
Una lluvia de homenajes
Eso no impidió que desde la selección africana no se tomaran un momento para reconocer a la "Pulga", pues en la ceremonia previa para la foto, el capitán rival, Sessi D'Almeida, dio su mejor esfuerzo para hablar español para darle un obsequio a Messi.
#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Benín 🇧🇯 🥹 Momentos que no vamos a olvidar 📍 Estadio Monumental https://t.co/JgyKVqxYka— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026
La emotividad se desbordó cuando sonó el himno nacional de la República Argentina, pues en la cancha y la tribuna se entregaron para entonarlo, aunque Lionel se abstuvo de cantar para no romper en llanto al escucharlo por última vez en cancha.
Una vez que inició el encuentro, ocurrió algo inesperado: Benín se mostró con muchas ganas de competir, si bien no atacando, sí siendo agresivo en el fondo para no dejar que el astro se despidiera con un último gol portando la albiceleste.
Salió con todo
En varias ocasiones le mostraron su respeto a Messi marcándolo como si fuera una final de Mundial, pues le dejaron poco espacio y en varias ocasiones lo presionaron con todo.
Aunque no generó nada al frente, Benín aguantó el cero todo el primer tiempo. Fue hasta el complemento que, como no podía ser de otra manera, Messi le puso un pase perfecto desde el tiro de esquina a Nicolás Otamendi para que llegara como un tren para rematar el centro del 10 y romper el empate.
Casualidad o no, pero este también fue el último partido del central con la selección, por lo que después de marcar, Lionel Scaloni lo sacó del campo para recibir un merecido homenaje de la afición.
Y ahora... un poema
La carrera de Messi es famosa por parecer una película y para reforzar esta teoría, el segundo gol de la noche cayó del que parece estar llamado a ser su sucesor: Nico Paz.
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El mediocampista del Como de Italia entró por Julián Álvarez y a los pocos segundos recibió un pase de Messi que después remató impecablemente al segundo poste para hacer un golazo. Otra casualidad: Paz portó la 18, número con el que Lionel debutó con la selección en 2005 y fue expulsado en 50 segundos.
La cereza del pastel
Tardó, pero luego de una falta sobre Agustín Giay, llegó un penal para Argentina que fue cobrado por Messi, marcando así su último gol con la selección.
#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
Con este tanto, uno de los mejores de todos los tiempos se despidió de la selección habiendo vestido la camiseta en 208 ocasiones, siendo el jugador que más veces la vistió; además, cerró su cuenta en 126 goles y 69 asistencias.
Pero no solo eso, el astro dejó un legado imborrable que consta de un Mundial Sub 20, una medalla de oro olímpica, una Finalíssima, dos Copas América y una Copa del Mundo.