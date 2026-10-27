Harry Kane conquista el Balón de Oro 2026 en Londres

En la Bundesliga anotó 36 tantos, registro que le permitió conquistar la Bota de Oro europea y contribuir a que el equipo ganara el campeonato de liga

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 tras una temporada en la que sus goles impulsaron al Bayern Múnich en Alemania y a la selección de Inglaterra hasta el tercer lugar de la Copa del Mundo. El delantero recibió el reconocimiento este lunes en Londres, convirtiéndose en el primer futbolista inglés en obtenerlo desde Michael Owen en 2001.

A sus 33 años, Kane volvió a la ciudad donde se formó como jugador para levantar el premio individual más importante de su carrera. El capitán inglés se impuso en la votación a candidatos como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi.

Una temporada de 73 goles entre club y selección

El delantero firmó 61 goles en 51 partidos con el Bayern durante la temporada 2025-2026, de acuerdo con las cifras del club alemán. En la Bundesliga anotó 36 tantos, registro que le permitió conquistar la Bota de Oro europea y contribuir a que el equipo ganara el campeonato de liga.

Kane también celebró la Copa de Alemania con el Bayern y mantuvo su producción goleadora con Inglaterra. Entre su club y la selección sumó 73 anotaciones en 65 encuentros durante el periodo considerado para el premio.

En el Mundial de 2026, el capitán inglés marcó seis goles y ayudó a su país a alcanzar las semifinales. Inglaterra terminó en el tercer puesto, su mejor resultado en una Copa del Mundo desde el título conseguido en 1966.

Kane recuerda al Tottenham al recibir el premio

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário fue el encargado de entregar el galardón a Kane, quien agradeció a quienes votaron por él y reconoció que recibirlo en Londres tenía un significado especial.

Durante su discurso, el jugador también recordó al Tottenham, club al que llegó siendo niño y donde se convirtió en su máximo goleador histórico antes de marcharse al Bayern Múnich.

“No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con once años”, expresó el futbolista, quien agradeció a las personas y entrenadores que lo acompañaron en su trayectoria.

Antes de levantar el Balón de Oro, Kane recibió el premio a Delantero del Año. En la categoría femenina, ese reconocimiento fue para la mexicana Charlyn Corral, atacante de las Tuzas del Pachuca.

El inglés se convirtió en el quinto futbolista de su país en ganar el Balón de Oro, después de Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen. También puso fin a la espera del Bayern, que no tenía a uno de sus jugadores como ganador desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro Femenino

La española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro Femenino 2026 y sumó su tercer reconocimiento, después de los obtenidos en 2021 y 2022. La futbolista fue premiada por una temporada en la que conquistó cuatro títulos con el Barcelona, incluida la Liga de Campeones.

Putellas encabezó la clasificación por delante de la polaca Ewa Pajor, segunda, y la jamaicana Khadija Shaw, tercera. La mexicana Scarlett Camberos, jugadora del América, terminó en la posición 21 entre las nominadas.

Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026

Harry Kane encabezó la clasificación masculina, seguido por Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes completaron el podio. Lionel Messi terminó en la quinta posición, mientras que el mexicano Julián Quiñones se ubicó en el lugar 28.

Harry Kane — Bayern Múnich e Inglaterra. Kylian Mbappé — Real Madrid y Francia. Lamine Yamal — Barcelona y España. Rodri — Manchester City y España. Lionel Messi — Inter Miami y Argentina. Khvicha Kvaratskhelia — Paris Saint-Germain y Georgia. Ousmane Dembélé — Paris Saint-Germain y Francia. Erling Haaland — Manchester City y Noruega. Michael Olise — Bayern Múnich y Francia. Fabián Ruiz — Paris Saint-Germain y España.

Ganadores de otras categorías en la gala del Balón de Oro 2026