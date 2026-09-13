Harrison y Skupski conquistan el US Open en dobles

Christian Harrison y Neal Skupski se proclamaron campeones del Abierto de Estados Unidos en dobles masculinos tras vencer este sábado a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 7-6 (6) en la final disputada en Flushing Meadows.

La pareja consiguió así su segundo título de dobles de Grand Slam en 2026, después de haber conquistado el Abierto de Australia en enero.

🏆 US OPEN CHAMPIONS: Christian Harrison and Neal Skupski capture the men's doubles crown in New York!pic.twitter.com/Cn2DaQOBWX — Kalshi Tennis (@KalshiTen) September 12, 2026

Harrison y Skupski apenas disputaban su segundo torneo como dupla cuando lograron el título en Melbourne. Con el triunfo en Nueva York, se convirtieron en el cuarto equipo masculino en conquistar el Abierto de Australia y el US Open durante un mismo año desde que Melbourne adoptó las canchas duras en 1988.

“Ha sido un gran año. Conseguir dos títulos así, me quedo sin palabras — y hacerlo en casa”, expresó Harrison después de la victoria.

Terminan el torneo sin perder un set

La dupla estadounidense-británica tuvo un recorrido dominante en Nueva York y completó el torneo sin conceder un solo set.

Con este logro, Harrison y Skupski se convirtieron apenas en el tercer equipo de la era Abierta, iniciada en 1968, que gana el US Open de dobles sin perder un parcial.

Para completar la hazaña tuvieron que salvar un punto de set durante el desempate del segundo parcial ante Krawietz y Puetz.

Las únicas parejas que habían conseguido previamente esta marca fueron John McEnroe y Peter Fleming, en 1983, y Bob y Mike Bryan, en 2008 y 2010.

Para Neal Skupski, la conquista del US Open representó además una reivindicación después de haber perdido las finales del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Francia en 2025 junto a su entonces compañero Joe Salisbury.

“Es increíble lo que un año hace en el tenis. Todavía estoy en shock. ... Este momento ahora mismo se siente tan especial”, comentó el británico.

Harrison supera una historia de lesiones

El campeonato tuvo un significado especial para Christian Harrison, quien levantó un título de Grand Slam en su propio país después de una carrera marcada por múltiples lesiones y operaciones.

Entre 2009 y 2018, el estadounidense se sometió a ocho cirugías, situación que lo llevó a abandonar en gran medida la competencia individual para concentrarse en la modalidad de dobles.

Entre las intervenciones se incluyen dos operaciones en el fémur izquierdo, además de procedimientos en ambas caderas y en el aductor.

El padre y entrenador de Harrison, Pat, viajó hasta Nueva York para acompañarlo en la final junto con otros familiares, pese a su miedo a volar.

“Logré que mi papá volara hasta aquí. Él no vuela”, contó Christian Harrison tras conseguir el campeonato.

Kevin Krawietz y Tim Puetz terminaron nuevamente como subcampeones del US Open, pues esta fue su segunda derrota en una final del torneo en los últimos tres años.

En 2024, Krawietz había perdido el partido por el título junto a la pareja australiana formada por Max Purcell y Jordan Thompson.

“Perder una final duele, por supuesto. Nos vemos el año que viene”, expresó Krawietz después del encuentro.