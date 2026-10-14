Harrison Mevis paga errores ante Bills y queda fuera de los Rams

La salida del pateador Harrison Mevis se produjo tras una actuación para el olvido en el duelo correspondiente a la Semana 5 de la NFL

Los Rams decidieron prescindir de los servicios del pateador Harrison Mevis apenas un día después de la dolorosa derrota de 37-34 ante los Buffalo Bills en tiempo extra, resultado en el que los errores en equipos especiales fueron determinantes para el desenlace del encuentro.

La organización angelina anunció el movimiento este martes y confirmó la incorporación de Blake Grupe, quien formaba parte del equipo de prácticas de los New York Jets, para ocupar la vacante en una posición que se ha convertido en motivo de preocupación para el conjunto dirigido por Sean McVay.

La salida de Mevis se produjo tras una actuación para el olvido en el duelo correspondiente a la Semana 5 de la NFL. El pateador falló un intento de gol de campo de 50 yardas durante el primer cuarto y, posteriormente, vio bloqueada una patada de 48 yardas en el tiempo extra que habría significado la victoria para los Rams.

BLOCKED 🛑 Bills still have a chance! @BUFvsLAR on ESPN Stream on @NFLPlus https://t.co/EbeYqj6ZgJ — NFL (@NFL) October 13, 2026 Después de esa oportunidad desperdiciada, los Bills aprovecharon la posesión siguiente para recorrer el campo y sellar el triunfo gracias a un gol de campo de Tyler Bass, consumando una remontada que dejó a Los Ángeles con marca de 2-3 en la temporada. Al término del encuentro, el entrenador en jefe Sean McVay no ocultó su frustración por el desempeño de sus equipos especiales y adelantó que revisaría todas las áreas relacionadas con el juego de patadas. “En el juego de patadas, especialmente en los puntos extra y los goles de campo, el nivel no fue ni de lejos suficiente. Nos costó el partido esta noche”, declaró el estratega. Baja efectividad lo deja fuera Las estadísticas respaldan la decisión de la franquicia. En los primeros cinco partidos de la campaña 2026, Mevis convirtió apenas cinco de nueve intentos de gol de campo, para un porcentaje de efectividad de 55.6%, el más bajo entre los pateadores titulares de la liga. El rendimiento contrasta con lo mostrado la temporada anterior, cuando el exjugador de la Universidad de Missouri había sido una de las revelaciones de la posición al registrar una efectividad superior al 90 por ciento y convertirse en una pieza confiable en momentos decisivos. Ahora, la responsabilidad recaerá en Blake Grupe, un pateador con experiencia en la NFL tras su paso por los New Orleans Saints y los Indianapolis Colts, quien buscará darle estabilidad a una unidad que ha sido señalada como uno de los puntos débiles de los Rams en el arranque de la temporada.