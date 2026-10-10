Harán historia púgiles de Cuba en el Mundial Juvenil

La delegación cubana acudirá con talento femenino con la meta muy clara de alcanzar el podio en el certamen con sede en Budva.

Dos púgiles cubanas debutarán en un evento de primer nivel al participar en el campeonato mundial juvenil de boxeo, programado del 16 al 27 de octubre en la ciudad de Budva, en Montenegro.

Para Liyanet Gómez (54 kg) y Yenisel Durruty (57 kg) será su debut en el cuadrilátero de la justa convocada por World Boxing, la organización deportiva internacional que regula el boxeo amateur.

Cuba dio luz verde a la práctica del boxeo femenino en 2022 y celebró a finales de ese año su primer cartel local para realizar la preselección de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en El Salvador, el escenario del debut internacional de las púgiles insulares.

Boxeo varonil

El comisionado nacional de la disciplina, Robinson Poll, refirió que también avanzó la participación de los boxeadores isleños Iverson Acosta (55 kg) y Julio César Chivás (85 kg) en la cita mundial de Budva, organizada en colaboración con la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Ambos resultaron medallistas de bronce y plata en la Copa Eurasia Daurin disputada en septiembre en Rusia, y son valorados con posibilidad de llegar al podio en este campeonato, en cuya versión de hace dos años los cubanos Yojander Fuentes (57 kg) y David Manuel Espinosa (67 kg) ganaron plata, de acuerdo con los reportes del portal deportivo oficial Jit.