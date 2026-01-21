Harán corrida de toros en San Pedro en honor a Mauricio Fernández

El evento se llevará a cabo el 1 de marzo y contará con la presencia de grandes maestros taurinos como el mejor rejoneador del mundo, Pablo Hermoso Mendoza

Recordando al ex alcalde de San Pedro, los amantes de la tauromaquia vivirán una experiencia única, en la próxima corrida de toros denominada “De un grande para el más grande”, organizada en honor al recién fallecido Mauricio Fernández.

El evento taurino se llevará a cabo el primero de marzo en la plaza de toros móvil, por instalarse en la zona de Valle Oriente de San Pedro, jornada que apunta para ser un evento histórico, al contar con la participación del icónico torero Pablo Hermoso de Mendoza.

Ademas, la afición regia podrá disfrutar de invitados especiales en la faena, donde participarán los matadores Fermín Rivera, Juan Fernando y del novillero "El Bicharraco".

En la rueda de prensa para anunciar la fiesta brava, el hijo de Mauricio, Max Fernández Zambrano, confesó sentirse conmovido por el gesto, recordando que su padre fue un fanático de la fiesta brava y en particular, del matador español.

"Mi padre amaba los toros, tuve el honor de acompañarlo a la despedida de Pablo Hermoso en octubre del 2023. Aprendí a conocer al arte taurino a través de los ojos de mi padre. Se requiere de mucho respeto y valor para estar ahí, es algo que solo se puede conseguir con años de silencio y entrega.

Directivos de RR eventos y O Producciones, empresas encargadas del espectáculo, informaron que a partir del 21 de enero iniciará la venta en Superboletos y aseguraron que se espera una asistencia de 4 mil 500 fanáticos, la capacidad total del recinto.

Con información de Missael Dávila