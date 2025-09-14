Hancko y Le Normand se lesionan a días de enfrentar al Liverpool

David Hancko y Robin Le Normand salieron lesionados en el Atlético vs Villarreal, a cuatro días del debut en Champions ante Liverpool en Anfield.

David Hancko y Robin Le Normand, defensas del Atlético de Madrid, fueron sustituidos por lesión en el partido de este sábado contra el Villarreal en el estadio Metropolitano, tras dos percances en la segunda parte del encuentro, a cuatro días del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield.

Ambos futbolistas abandonaron el terreno de juego por su propio pie tras pedir el cambio.

Le Normand fue reemplazado en el minuto 77 por Marc Pubill, mientras que Hancko fue sustituido en el 83 por Javi Galán, después de haber entrado al campo en el 74 por Matteo Ruggeri