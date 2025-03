 Hamilton gana la sprint de China, su primer triunfo con Ferrari

El británico Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari), se erigió este sábado en el ganador de la carrera al esprint del Gran Premio de China, segunda jornada de la temporada 2025 y primera en contar con este formato especial.

El siete veces campeón mundial, que había arrancado la carrera desde la posición de cabeza, se impuso en esta prueba corta -19 vueltas, un total de 103,6 kilómetros- para anotarse así el máximo premio en juego, ocho puntos que le sitúan con 9 en la clasificación general a expensas de que consiga aumentar esa cifra en la gran carrera de mañana.

Por detrás del ganador arribaron a la línea de meta el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el actual campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por lo que sumaron 7 y 6 enteros a su marcador, respectivamente.

Celebrating the first victory as a team 🙏 pic.twitter.com/ROMTe7nUfO