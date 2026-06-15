Hamilton gana en Barcelona y obtiene primer triunfo con Ferrari

Lewis Hamilton ganó en Montmeló y logró su primera victoria con Ferrari, ampliando su récord histórico en la Fórmula 1.

El británico Lewis Hamilton se llevó la victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha del Mundial de Fórmula 1, disputado en el circuito de Montmeló, donde firmó su primer triunfo como piloto de Ferrari.

Hamilton agranda su legado

El siete veces campeón del mundo, de 41 años, alcanzó su victoria número 106 en la Fórmula 1, ampliando su récord histórico, además de conquistar por séptima ocasión el trazado catalán.

El británico se impuso por delante de George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren, quienes completaron el podio.

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, no logró terminar la competencia tras abandonar a falta de tres vueltas, lo que marcó un punto importante en la lucha por el título.

También el español Fernando Alonso tuvo que retirarse antes de completar las 66 vueltas debido a un problema de batería en su monoplaza.

El argentino Franco Colapinto finalizó en la octava posición, mientras que el mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en el decimocuarto lugar, firmando su mejor resultado de la temporada.

El neerlandés Max Verstappen concluyó en el cuarto sitio, seguido por el australiano Oscar Piastri, mientras que otros pilotos como Isack Hadjar y Pierre Gasly también lograron sumar puntos.

Así queda el campeonato

Pese a su abandono, Antonelli se mantiene como líder del Mundial con 156 puntos, aunque Hamilton recortó distancias y ahora se encuentra a 41 unidades.

La competencia en Barcelona fue la primera de la temporada que no gana Mercedes, lo que añade emoción a la pelea por el campeonato.

El campeonato de Fórmula 1 continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Austria, que se disputará en el circuito Red Bull Ring, en Spielberg.