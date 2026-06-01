Hamburgo descarta candidatura olímpica tras referéndum

Los ciudadanos de Hamburgo rechazaron en las urnas la propuesta para competir por los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044

La ciudad alemana de Hamburgo quedó fuera de la carrera por albergar unos Juegos Olímpicos después de que la mayoría de sus habitantes votara en contra de presentar una candidatura para las ediciones de 2036, 2040 o 2044.

El resultado del referéndum, de carácter vinculante, obligó a las autoridades locales a retirar de inmediato el proyecto que buscaba convertir a la urbe hanseática en sede olímpica en las próximas décadas.

Incluso antes de concluir el conteo total de los votos, el alcalde Peter Tschentscher informó que había comunicado oficialmente la decisión al presidente de la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB), Thomas Weikert.

Hamburgo abandona el proceso nacional

Con el triunfo del "no", Hamburgo ya no presentará su propuesta definitiva ante la DOSB, organismo encargado de elegir la candidatura que representará a Alemania en el proceso internacional de selección olímpica.

La salida de la ciudad reduce la competencia interna a tres aspirantes: Múnich, Berlín y la región metropolitana de Rin-Ruhr, que continúan en la disputa por convertirse en la apuesta alemana para futuras ediciones de los Juegos Olímpicos.

La decisión final sobre qué proyecto representará al país será tomada el próximo 26 de septiembre durante la asamblea de la Confederación Deportiva Olímpica Alemana.

Un escenario que recuerda a 2015

El resultado revive una situación similar a la ocurrida hace más de una década. En 2015, Hamburgo fue seleccionada por la DOSB por encima de Berlín para impulsar una candidatura olímpica alemana.

Sin embargo, aquel proyecto también terminó frustrado después de que los ciudadanos rechazaran la iniciativa en una consulta popular, lo que impidió que Alemania continuara con el proceso de postulación.

La nueva negativa representa un nuevo revés para las aspiraciones olímpicas de la ciudad portuaria, que nuevamente ve frenado su intento de convertirse en sede de la máxima cita deportiva mundial.

Kiel mantiene opciones de participar

La decisión también repercute en la ciudad de Kiel, ubicada en el estado de Schleswig-Holstein, que formaba parte del proyecto de Hamburgo como sede de las competencias de vela y como escenario para partidos de rugby y balonmano.

Semanas atrás, los habitantes de Kiel habían respaldado ampliamente la candidatura durante una consulta ciudadana, donde más del 63 por ciento de los participantes votó a favor de sumarse al proyecto olímpico.

No obstante, la ciudad aún conserva posibilidades de formar parte de una futura candidatura alemana, ya que tanto Múnich como Rin-Ruhr contemplan a Kiel como sede para las pruebas de vela.

Por su parte, Berlín analiza la posibilidad de trasladar dichas competencias a Rostock en caso de convertirse en la candidatura elegida por el organismo deportivo nacional.