Hacen marroquíes sentir su apoyo en Monterrey

Hassim, junto a un grupo de amigos, estuvo presente en el emocionante duelo en el que su selección avanzó a octavos de final

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En Marruecos, cuando era niño, la pelota rodaba entre calles y patios compartidos, y cada partido era una promesa: algún día verlos en un Mundial, algún día estar ahí, aunque fuera desde la grada.

Ese sueño, que parecía lejano, hoy camina con él.

No vino solo. Cruzó mares y fronteras acompañado de cinco amigos, de esos que no preguntan cuántos kilómetros hay, sino cuántos latidos hacen falta.

Juntos siguieron a la selección de futbol de Marruecos durante la Copa del Mundo, convencidos de que apoyar también es jugar, que la voz en la tribuna empuja igual que una pierna derecha.

Ahora, el destino los trajo a Monterrey. Aquí, Hassim descubrió que los sueños también tienen clima: el calor que no se esconde, la hospitalidad que no pregunta de dónde vienes, las sonrisas que se ofrecen como si fueran de casa.

Porque la Copa del Mundo no es solo un sueño para quienes visten el uniforme.

También es para un aficionado que viajó por años en la imaginación y hoy lo hace con los pies cansados y el corazón lleno.

El resultado llegó. El pase a la siguiente fase es una realidad. hubo celebración, hubo gritos y abrazos.

Pero cuando el camino continúe y otras ciudades llamen, Monterrey quedará guardada con un cariño especial.