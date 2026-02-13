Hace historia Regina Martínez en Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora combinó su preparación deportiva, que se extendió durante ocho años, con su profesión, que actualmente se desempeña como doctora en Minnesota

La esquiadora mexicana Regina Martínez cumplió el objetivo de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde participó en la prueba de esquí de fondo.

La atleta concluyó su participación en el sitio 108 dentro de la competencia de 10 kilómetros, marcando un hecho histórico al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esta disciplina dentro del máximo evento deportivo invernal.

¿Cómo fue la participación de Regina Martínez en Milano-Cortina 2026?

Regina Martínez completó el recorrido de 10 kilómetros en un tiempo de 34:05.4 minutos dentro del trazado del Tesero Cross-Country Skiing Stadium, uno de los circuitos más exigentes del programa olímpico. La prueba reunió a las mejores especialistas del mundo en esquí de fondo, una disciplina que exige resistencia física, técnica y preparación estratégica.

La medalla de oro fue conquistada por la sueca Frida Karlsson, quien registró un tiempo de 22:49.2 minutos. La plata también fue para Suecia con la participación de Ebba Andersson, quien cruzó la meta con 23:35.8. El bronce correspondió a la estadounidense Jessie Diggins, quien finalizó con marca de 23:38.9.

Recibe reconocimiento tras concluir la competencia

Tras finalizar la prueba, Regina Martínez recibió el reconocimiento de varias competidoras internacionales, entre ellas las esquiadoras suecas y la estadounidense Jessie Diggins, quienes la felicitaron por el esfuerzo realizado durante la exigente competencia.

La mexicana logró completar el recorrido pese a las condiciones demandantes de la pista, lo que representó un logro personal y deportivo al tratarse de su primera participación en una justa olímpica de invierno.

Un camino de ocho años para llegar al escenario olímpico

La participación de Regina Martínez en Milano-Cortina 2026 es resultado de un proceso de preparación que se extendió durante ocho años. Durante ese periodo, la atleta trabajó para cumplir los criterios de clasificación y lograr representar a México en una disciplina con limitada presencia nacional.

La esquiadora combinó su preparación deportiva con su profesión, ya que actualmente se desempeña como doctora en Minnesota. Para alcanzar su meta olímpica, la atleta tuvo que equilibrar su desarrollo profesional con los entrenamientos y competencias necesarias para acumular puntos y cumplir con los requisitos internacionales.

Busca mantenerse en el ciclo olímpico rumbo a 2030

Tras concretar su debut olímpico, Regina Martínez confirmó que buscará continuar dentro del alto rendimiento con la meta de participar en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, programados para celebrarse en los Alpes Franceses en 2030.