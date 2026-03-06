Hace historia con Auténticos como la primer mujer coach en ONEFA

Su pasión y dedicación hacia el futbol americano brindó a Gisela Aguilar la oportunidad de formar parte del staff de entrenadores de los Auténticos Tigres

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Gisela Aguilar junto a los Auténticos Tigres han hecho historia, ya que es la primera mujer que forma parte del staff de coaches de un equipo dentro de la ONEFA, formando parte del equipo heroico que logró el campeonato ante los Borregos en la temporada del 2025.

Y es que su conexión con el futbol americano existe desde el entorno familiar, su padre, Humberto Aguilar, fue jugador de FIME y Auténticos en la década de los setenta por lo que el emparrillado siempre estuvo presente.

A pesar de se amor por el americano, su vida tomó un rumbo algo distinto, siendo maestra de biología en la Preparatoria 1, pero fue ahí, que el deporte se reconectó con ella.

Un año después, el head coach de los Tigres, Antonio Zamora, vio en Gisela un elemento que podría aportarle a su equipo, el cual seguía con el objetivo de poder ser campeones.

El entorno familiar en donde su padre siempre estuvo apoyándola a seguir con sus sueños y metas, es algo de lo que siempre ha estado agradecida, culminando en un momento mágico cuando Tigres finalmente campeonó ante Borregos.

Gisela Aguilar es una mujer que ha roto con los esquemas en la ONEFA y en el futbol americano y en su posición, sabe que este es el momento para que mujeres luchen contra todo para llega a lo que se propongan.