¿Habrá revancha? Tigres ya eliminó al Cincinnati en Concacaf

Los felinos se verán las caras ante el FC Cincinnati de Estados Unidos, equipo al que eliminaron el año pasado en Octavos de Final

Este jueves continuará el camino de Tigres en la Concachampions y lo hará contra un rival al que ya conoce, por lo que tendrá sed de revancha para esta edición del torneo continental.

Los felinos se verán las caras ante el FC Cincinnati de Estados Unidos, equipo al que eliminaron el año pasado en Octavos de Final por un contundente marcador de 4-2.

Tal como en esta ocasión, el encuentro de Ida se jugará en el país vecino y terminó con un empate 1-1 que le dio esperanza a los norteamericanos de dar un golpe de autoridad contra uno de los siempre favoritos a ser campeón.

Sin embargo, en la Vuelta jugada en San Nicolás de los Garza, el cuadro regio se sirvió con la cuchara grande y le pegó 3-1 con goles de Ozziel Herrera, Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez.

Ese torneo fue bueno para los felinos, pues llegaron hasta Semifinales, donde cayeron a manos de Cruz Azul, que terminó coronándose por séptima vez en la Concacaf.

¿Cómo va el Cincinnati en MLS?

El inicio de la competición no ha sido el mejor para los Naranja y Azul, porque marchan en el séptimo puesto de la Conferencia Este de la MLS, fruto de un solo triunfo y dos derrotas.

Aguas con ellos, Guido

Los jugadores de los que tendrán que cuidarse Guido Pizarro y compañía son el central Miles Robinson, seleccionado nacional de Estados Unidos y con buen juego aéreo.

El ecuatoriano Bryan Ramírez, quien es el jugador más desequilibrante del equipo desde la salida de Luca Orellano, quien ahora juega para el Monterrey. También deberán tener bien cubierto a Kévin Denkey, delantero estrella del equipo y quien seguramente sea un dolor de cabeza para los centrales regios.

Pero el jugador más importante del equipo es el brasileño Evander, mediocampista ofensivo que maneja los hilos al frente de su equipo. Además, hay que recalcar que ya le marcó gol a los felinos en su choque anterior.