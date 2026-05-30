Habla Ángel Correa sobre su ausencia en el Mundial

El futbolista argentino busca sobreponerse de inmediato a este trago amargo concentrando toda su energía en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El delantero de los Tigres de la UANL, Ángel Correa, expresó públicamente su profunda tristeza tras haber quedado fuera de la convocatoria final de la Selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar del golpe anímico, el atacante rosarino de 31 años de edad aseguró que apoyará incondicionalmente a la escuadra albiceleste en su búsqueda por revalidar el título obtenido en la edición de 2022.

"Es una tristeza que no puedo estar. No sé por qué. Eso lo debería decir el entrenador", declaró Correa respecto a la decisión de Lionel Scaloni.

El artillero añadió que, desde su arribo al balompié mexicano, considera haber competido y rendido al máximo nivel profesional, por lo que asume la resolución con madurez y alentará a sus compatriotas a la distancia.

El futbolista argentino busca sobreponerse de inmediato a este trago amargo concentrando toda su energía en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Tigres visitará este sábado al Toluca en el Estadio Nemesio Díez, escenario ubicado a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar.

La ilusión de un nuevo campeonato continental

"Decidí salir de la zona de confort que tenía en el Atlético de Madrid. Decidimos venir a Tigres, un equipo que sabe jugar finales", puntualizó Correa, quien se mostró sumamente ilusionado por conquistar este certamen que, además, otorga un boleto directo para disputar el Mundial de Clubes.

Este compromiso representa la quinta final de Concacaf en la historia del conjunto universitario. Los de la UANL acumulan un título obtenido en la edición de 2020 y tres subcampeonatos registrados en los años 2016, 2017 y 2019.