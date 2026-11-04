Haas confirma que Ocon no volverá a correr con el equipo en 2026

La decisión de retirarlo de la alineación se adelantó durante el Gran Premio de la Ciudad de México, cuando el japonés Ryō Hirakawa tomó su lugar

Esteban Ocon no volverá a competir para Haas en lo que resta de la temporada 2026 de Fórmula 1. La escudería confirmó el martes 3 de noviembre que el brasileño Rafael Câmara ocupará su asiento en el Gran Premio de São Paulo, del 6 al 8 de noviembre, donde debutará en la categoría junto a Ollie Bearman.

Haas había anunciado en septiembre que su relación con Ocon terminaría al cierre del campeonato. La decisión de retirarlo de la alineación se adelantó durante el Gran Premio de la Ciudad de México, cuando el japonés Ryō Hirakawa tomó su lugar a partir del sábado.

El cambio de piloto comenzó en México

Hirakawa terminó décimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y sumó un punto en su primera carrera de Fórmula 1. El piloto reserva tiene un compromiso previo con Toyota en el Mundial de Resistencia, por lo que Haas eligió a Câmara para correr en Interlagos.

Ayao Komatsu, jefe de la escudería, explicó que apartar a Ocon responde a lo que considera mejor para el equipo y mantuvo en privado los detalles de las conversaciones con el francés. Câmara está confirmado para São Paulo. Haas aún tiene por definir quién ocupará ese asiento en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

Câmara debuta en casa como líder de Fórmula 2

El brasileño, de 21 años, ya tenía un asiento con Haas para 2027. Integrante de la academia de pilotos de Ferrari, ganó la Fórmula Regional Europea en 2024 y la Fórmula 3 en 2025. En su primera campaña de Fórmula 2 lidera el campeonato con 207 puntos, siete más que Nikola Tsolov.

Câmara ya había probado el monoplaza de 2025 de Haas en agosto, una sesión que Komatsu destacó al anunciar su debut. Su estreno llega en un momento en el que cada punto cuenta para la escudería: Haas ocupa el séptimo lugar del Mundial de Constructores con 31 puntos, apenas cuatro más que Audi. Bearman ha aportado 23 de esas unidades.