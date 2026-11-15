Haaland vuelve al gol y Noruega vence 3-1 a Gales

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, marcó de penal y llegó a 66 goles en 60 partidos con la selección noruega

Erling Haaland terminó con una sequía de dos partidos sin anotar con la selección de Noruega al marcar el tercer tanto en la victoria por 3-1 frente a Gales, durante un encuentro de la Liga de Naciones disputado este sábado en Oslo.

El delantero del Manchester City estuvo cerca de acumular tres encuentros consecutivos sin marcar, una situación poco habitual para el atacante, quien mantiene un promedio goleador superior a una anotación por partido internacional.

La oportunidad llegó al minuto 85, cuando Connor Roberts derribó a Andreas Schjelderup dentro del área y provocó un penal. Haaland esperó la revisión del VAR y posteriormente cobró con un disparo hacia el costado derecho del guardameta galés Karl Darlow.

Haaland amplía su récord goleador con Noruega

El atacante de 26 años estuvo cerca de conseguir otro tanto durante el tiempo añadido, pero terminó el partido con 66 goles en 60 apariciones con la selección noruega, ampliando su marca como máximo goleador histórico del equipo nacional.

Su ritmo de anotaciones recuerda al del alemán Gerd Müller, conocido como "Der Bomber", quien consiguió 68 goles en 62 partidos con Alemania Occidental. Entre sus anotaciones destaca la que marcó en la final del Mundial de 1974.

Antes del penal de Haaland, Noruega había tomado ventaja con un gol de Antonio Nusa al minuto 59, luego de que la defensa de Gales no consiguiera despejar correctamente un saque de esquina.

Poco después, Haaland participó en el segundo tanto al asistir a Schjelderup, quien definió frente a la portería para colocar el 2-0.

David Brooks acercó a Gales con un disparo por encima del guardameta noruego, lo que añadió emoción al cierre del encuentro. Sin embargo, el penal convertido por Haaland aseguró la victoria de los locales, la segunda para Noruega en el Grupo A4.

Portugal prepara homenaje a Cristiano Ronaldo

En otro encuentro de la jornada, Portugal, que ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final, se prepara para recibir a Dinamarca. La selección portuguesa contempla modificar su camiseta con el número 7 como homenaje a Cristiano Ronaldo, recientemente retirado.

Por su parte, Hungría derrotó 2-0 a Georgia como visitante en el Grupo B2 y tomó el liderato. Dominik Szoboszlai participó en las dos anotaciones del encuentro, antes del partido entre Irlanda del Norte y Ucrania.

Resultados y partidos de la Liga de Naciones

En el Grupo B3, Israel empató sin goles frente a Kosovo en Pristina. Antes del encuentro, aficionados kosovares silbaron el himno nacional israelí. Irlanda también tenía programado visitar a Austria.

En el Grupo B4, Suecia recibiría a Bosnia-Herzegovina, mientras que Polonia se enfrentaría a Rumania como visitante.