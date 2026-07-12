Haaland responde con el viral "¿Y si sí?" a mexicanos

Erling Haaland respondió con el popular "¿Y si sí?" a aficionados mexicanos y su fenómeno en redes sigue creciendo durante el Mundial 2026

El delantero Erling Haaland se convirtió nuevamente en tendencia luego de responder a los mensajes de apoyo que ha recibido de aficionados mexicanos antes del duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

En redes sociales, un seguidor mexicano pidió al delantero que vengara la eliminación de México, que cayó ante Inglaterra en los octavos de final.

"Venga Haaland, vénganos", escribió el aficionado. La respuesta del atacante noruego no tardó en llegar: "¿Y si sí?", acompañada por un emoji de la bandera de México, utilizando el grito que se ha popularizado entre los seguidores de la Selección Mexicana y que incluso ha sido reconocido por la FIFA.

Haaland también respondió a una canción creada por la Banda La Prestigiosa, inspirada en el tema Moskau y adaptada al género duranguense.

"Les escucho", publicó el futbolista al compartir el tema, mientras que su popularidad también llegó a Google, cuyo buscador muestra un remo vikingo en los resultados cuando los usuarios escriben su nombre.

Un fenómeno dentro y fuera de la cancha

Con siete goles en cuatro partidos del Mundial 2026 antes del enfrentamiento contra Inglaterra, Haaland se ha consolidado como una de las grandes figuras del torneo.

Sin embargo, su impacto trasciende el terreno de juego gracias a su actividad en redes sociales y su personalidad.

Las publicaciones del delantero, sus selfies con filtros, bromas y videos han impulsado una ola de memes que han atraído incluso a personas que antes no seguían el futbol.

En internet, algunos aficionados lo describen como una "babygirl" o una "princesa noruega", resaltando el contraste entre su imponente físico y su actitud relajada fuera de la cancha.

Su popularidad sigue creciendo

La creadora de contenido Sarah Wilson aseguró que comenzó a seguir el futbol gracias al atacante noruego y destacó la combinación entre su talento deportivo y su presencia en redes sociales.

Haaland también ha alimentado esa conexión con sus seguidores al compartir publicaciones humorísticas, interactuar con comentarios y reaccionar a los memes que circulan sobre él.

Durante una conferencia de prensa, el delantero afirmó que ha disfrutado el ambiente del Mundial en Estados Unidos y aseguró que le agrada el sentido del humor de los aficionados estadounidenses.

Especialistas citados por medios internacionales consideran que la actividad de Haaland en plataformas digitales refleja cómo los futbolistas han ampliado su influencia más allá del deporte y se han convertido en figuras de la cultura popular.

Su cercanía con los seguidores ha fortalecido la relación con los aficionados, quienes generan constantemente contenido, memes y videos sobre el atacante, convirtiéndolo en uno de los personajes más populares del Mundial 2026 tanto dentro como fuera de la cancha.