Haaland conquista otra vez la Bota de Oro en la Premier League

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, volvió a demostrar su poder goleador al conquistar la Bota de Oro de la Premier League por tercera ocasión

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, volvió a demostrar su poder goleador al conquistar la Bota de Oro de la Premier League por tercera ocasión en sus primeras cuatro temporadas en Inglaterra.

Aunque no disputó el último encuentro de la campaña, en el que el City cayó 2-1 frente al Aston Villa, Haaland terminó como máximo goleador del torneo con 27 anotaciones.

El atacante noruego superó por cinco goles al delantero del Brentford F.C., Igor Thiago, quien finalizó segundo en la tabla de artilleros.

Ningún otro futbolista alcanzó la barrera de los 20 goles durante la temporada.

Tercera Bota de Oro en cuatro campañas

Haaland ya había conquistado el reconocimiento en la temporada 2022-23 con una histórica marca de 36 goles y repitió en la campaña 2023-24 con 27 tantos.

La única temporada en la que no obtuvo el premio fue la pasada, cuando el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool F.C., terminó como líder goleador con 29 anotaciones.

Tras una nueva temporada destacada en Inglaterra, el delantero se prepara para disputar su primer Mundial con la selección de Norway este verano, consolidándose como una de las grandes figuras del futbol internacional.