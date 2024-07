"Gustar no es ganar 7-0", asegura Johan Rojas

Después de cuatro jornadas en el presente torneo, Rayados acumula tres victorias y una derrota, pese a esto, un sector de la afición ha criticado el desempeño del equipo y el refuerzo colombiano, Johan Rojas, dio la cara por la plantilla.

“Creo que gustar no es ganar 7-0, 5-0, creo que el partido (contra Querétaro), lo teníamos controlado 2-0, por ahí hacen un buen gol y se aprieta un poco el partido, creo que como en todo esto del futbol, no podemos pedir ganar tranquilos o nosotros atacando los 90 minutos porque no va a ser así. Creo que como te digo, estamos acostumbrándonos a la idea del profe, creo que ha sido muy paciente con nosotros en cuanto a la idea de juego”, dijo el extremo izquierdo en conferencia de prensa efectuada en el Gigante de Acero.

Rojas, recién llegado del futbol colombiano, anotó su primer tanto con la camiseta albiazul contra Gallos, lo que le hizo liberar muchos sentimientos.

“Con el gol suelto muchas cosas, traía de pronto un poco de ansiedad por marcar un gol en este estadio con la gente, el profe está sacando una versión de mí, la mejor versión, porque como te digo venía de hacer un gran torneo en Colombia, pero uno siempre puede dar más, él me está sacando ese plus que puedo dar y la verdad que me sentí muy bien con él, con la confianza que me ha dado, tanta confianza me ha dado que entro y en un minuto hago gol”, dijo en la charla con la prensa efectuada tras la práctica del equipo.

El atacante de 21 años aprovechó para mandar un mensaje a la afición, con la que ya se siente identificado.

“Fui barrista, fui hincha de Atlético Nacional en Colombia, lo seguía para todos lados y sé lo que representa recoger 15 días para ir al estadio, entonces les pido que estén tranquilos que nosotros todos los días nos levantamos y trabajamos y buscamos ser mejor cada día para darle la alegría que ellos quieren y como te digo, me pongo en los zapatos de ellos”.

Comentarios