Guo y Mladenovic conquistan el dobles de Wimbledon

La china Hanyu Guo y la francesa Kristina Mladenovic vencieron en dos sets a Luisa Stefani y Gabriela Dabrowski para conquistar su primer Grand Slam como pareja

La dupla integrada por la china Hanyu Guo y la francesa Kristina Mladenovic se proclamó campeona del torneo de dobles femenino de Wimbledon al derrotar en la final a la brasileña Luisa Stefani y la canadiense Gabriela Dabrowski por parciales de 6-3 y 7-5.

La pareja vencedora logró levantar su primer título de Grand Slam en conjunto tras resolver el encuentro en dos sets y evitar que el duelo se extendiera a una tercera manga. El triunfo quedó sellado luego de una hora y media de juego.

Final resuelta en dos sets

Stefani y Dabrowski, segundas sembradas del torneo, no encontraron la forma de cambiar el rumbo del partido y tampoco pudieron forzar un desempate en el segundo parcial, lo que permitió a Guo y Mladenovic cerrar el encuentro sin mayores sobresaltos.

Con este resultado, Gabriela Dabrowski volvió a quedarse a las puertas del título en el All England Club, luego de haber disputado también las finales de las ediciones de 2019 y 2024.

Mladenovic hace historia

La victoria convirtió a Kristina Mladenovic en la primera tenista francesa en conquistar el campeonato de dobles femenino en Wimbledon.

Además, la jugadora alcanzó el décimo título de Grand Slam de su carrera y el séptimo en la modalidad de dobles femenino, el primero desde 2022. Hasta ahora, su único trofeo en Wimbledon había sido el dobles mixto que consiguió junto al canadiense Daniel Nestor.

Ascenso en el ranking

Gracias al título obtenido en Londres, Hanyu Guo y Kristina Mladenovic escalarán hasta la cuarta posición de la clasificación de dobles de la WTA.

Desde que comenzaron a competir como pareja, ambas acumulan un balance de 18 victorias en 23 partidos disputados dentro del circuito profesional.

Durante la ceremonia de premiación, Mladenovic expresó su agradecimiento a Guo por el respaldo recibido durante una etapa complicada de su carrera, marcada por una lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante buena parte de la temporada 2025. El campeonato en Wimbledon representó así un regreso exitoso para la francesa.