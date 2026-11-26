De acuerdo con información de César Luis Merlo, el entrenador argentino decidió no avanzar en las negociaciones debido a los constantes cambios internos.

Guillermo Barros Schelotto rechazó la propuesta de Tigres y no será el encargado de dirigir al equipo regiomontano en el próximo torneo de la Liga MX, luego de que las negociaciones no avanzaran por decisión del entrenador argentino.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, obtenida a través de fuentes cercanas a las conversaciones, el estratega de 53 años tenía una oferta formal de la institución felina, pero decidió no continuar con el proceso.

La negativa estaría relacionada con la percepción de inestabilidad dentro del club, particularmente por los constantes cambios en distintas áreas de su estructura operativa.

Cabe señalar que la decisión representa un nuevo contratiempo para Tigres, que busca reorganizar su proyecto deportivo después de un complicado Apertura 2026, en el que quedó fuera de la zona de Liguilla.

Los cambios internos alejaron al técnico argentino

El interés de Tigres por Barros Schelotto se había dado a conocer semanas atrás, cuando el argentino apareció entre las principales alternativas de la directiva para tomar las riendas del equipo.

Sin embargo, pese a que existía una propuesta formal, el entrenador optó por hacerse a un lado ante el panorama que encontró en la institución de San Nicolás de los Garza.

Durante el semestre anterior, los felinos atravesaron una crisis de resultados que obligó a realizar movimientos de emergencia. Víctor Manuel Vucetich asumió entonces una doble responsabilidad como director técnico y directivo, en un intento por estabilizar al equipo.

La reestructuración no produjo la respuesta deportiva esperada y la búsqueda de un nuevo entrenador se convirtió en una de las prioridades de la directiva para el siguiente campeonato.

Con la negativa del argentino, Tigres deberá continuar con la búsqueda de un estratega que encabece su próximo proyecto.

La trayectoria de Barros Schelotto como entrenador

Guillermo Barros Schelotto nació el 4 de mayo de 1973 en La Plata, Argentina. A sus 53 años, cuenta con experiencia en distintos países y equipos, además de haber dirigido a una selección nacional.

Su carrera en los banquillos incluye pasos por Lanús, Palermo de Italia, Boca Juniors, LA Galaxy de Estados Unidos, la selección de Paraguay y Vélez Sarsfield.

En cuanto a su propuesta futbolística, suele apostar por un esquema ofensivo 4-3-3, aunque también ha utilizado variantes como el 4-2-3-1.

De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el argentino acumula 435 partidos dirigidos en el futbol profesional, con un balance de 202 victorias, 110 empates y 123 derrotas.

Su mejor rendimiento en puntos por encuentro lo consiguió con Boca Juniors, donde alcanzó un promedio de 1.91 unidades en 117 partidos.

Por su parte, su etapa más extensa en número de compromisos fue con Lanús, equipo al que dirigió en 167 ocasiones y con el que registró una media de 1.66 puntos por partido.

En su experiencia más reciente con Vélez Sarsfield, contabilizó 73 encuentros, con 32 triunfos, 22 empates y 19 derrotas, para un promedio de 1.62 puntos por juego.

Cinco títulos respaldan su carrera

El palmarés de Barros Schelotto incluye cinco campeonatos oficiales conquistados con tres clubes argentinos.

Su primer gran logro como entrenador llegó con Lanús, al ganar la Copa Sudamericana de la temporada 2012/13.

Posteriormente, alcanzó dos títulos de Primera División con Boca Juniors, correspondientes a las temporadas 2016/17 y 2017/18.

Su etapa con Vélez Sarsfield también dejó dos trofeos: la Supercopa Argentina 2023/24 y la Supercopa Internacional 2024/25.

Pese a su experiencia internacional y sus resultados en el futbol sudamericano, el argentino decidió no aceptar el reto de dirigir a Tigres, por lo que el conjunto universitario tendrá que explorar otras alternativas para definir a su próximo entrenador.