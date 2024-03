 Guillermo Ochoa tendría los días contados en el Salernitana

El destino de Guillermo Ochoa para la próxima temporada se encuentra en duda, especialmente después de alcanzar la cifra de mil goles encajados a nivel de clubes y considerando la situación actual del Salernitana en la Serie A.

Estos factores podrían impulsar al arquero de la selección mexicana a buscar un nuevo club para seguir en competencia.

Sumado que, Ochoa experimentó otra decepción con la Selección Mexicana al perder frente a Estados Unidos en la Final de la Nations League.

Además, el experimentado arquero, que ha participado en cinco mundiales, habría llegado a un acuerdo con el Salernitana para dejar el equipo en el próximo periodo de transferencias.

De acuerdo con la publicación en la red social X, por parte de Fabrizio Romano, Memo Ochoa abandonará el equipo de la Serie A al finalizar la temporada actual.

A pesar de tener contrato con el Salernitana hasta junio de 2025, el portero mexicano habría completado los trámites para convertirse en agente libre y poder fichar con cualquier club sin costo alguno durante el próximo verano.

🚨🇲🇽 Mexican legendary goalkeeper Memo Ochoa will leave Salernitana at the end of the current season.



Ochoa, available as free agent as Italian club already signed documents to let him leave.



