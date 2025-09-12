Guillermo Ochoa se une al AEL Limassol de Chipre

El portero mexicano Guillermo Ochoa seguirá activo con el AEL Limassol de Chipre, esperando superar los exámenes médicos y aportar su experiencia al equipo

Guillermo Ochoa seguirá activo en su carrera profesional tras confirmar su incorporación al AEL Limassol de la Primera División de Chipre. El club anunció en redes sociales que el portero mexicano será activado oficialmente una vez que supere los exámenes médicos correspondientes.

El AEL Limassol destacó la trayectoria internacional de Ochoa, subrayando su paso por las principales ligas europeas y su participación en cinco Mundiales. El equipo chipriota calificó al guardameta como “uno de los porteros más reconocibles y aclamados de la era moderna” y resaltó su capacidad de liderazgo para inspirar a los jugadores jóvenes.

Actualmente, el AEL Limassol se ubica en la séptima posición de la liga chipriota, con un triunfo y una derrota en las dos jornadas disputadas, mientras que el líder es el Aris Limassol con seis puntos. La llegada de Ochoa busca brindar solidez a la portería y reforzar la confianza del equipo en la temporada.