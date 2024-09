Guillermo Ochoa firma con club de la Primeira Liga

Guillermo "Memo" Ochoa ha resuelto su futuro deportivo y regresará a las canchas europeas después de un período de inactividad e incertidumbre.

El experimentado portero mexicano ha llegado a un acuerdo con el AVS Futebol SAD, club recién ascendido a la Primeira Liga de Portugal, tras haber quedado fuera del Salernitana de la Serie A en la temporada anterior.

Este fichaje se facilitó debido a que Ochoa se encontraba como agente libre, lo que permitió que las negociaciones avanzaran rápidamente.

𝐂𝐡𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐫 𝐑𝐄𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇!



Guillermo Ochoa é reforço do AFS 🤩



Figura incontornável do futebol mundial, o guarda-redes chega à maior vila do futebol português vindo da Séria A Italiana 🇮🇹 pic.twitter.com/69u3FTK8nu