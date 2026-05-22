Guillermo Almada no seguirá como entrenador del Real Oviedo

En el último partido del Real Oviedo, la afición pidió su salida en varios momentos del encuentro, algo que, según Almada, no tiene nada que ver con la decisión

El técnico uruguayo Guillermo Almada anunció este jueves, dos días antes de cerrar LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) ante el Mallorca, que no seguirá siendo el entrenador del Real Oviedo la próxima temporada, cuando el equipo militará en Segunda.

"Es una decisión personal. Ha sido un gran orgullo representar una institución como esta y agradecemos mucho el ofrecimiento para continuar, pero decidimos esto. Es una decisión multifactorial, por varias causas. Oviedo tiene un gran futuro y muchas posibilidades de volver a Primera División", explicó en la sala de prensa de El Requexón antes del Mallorca-Oviedo del sábado.

En el último partido del Real Oviedo en casa, la afición pidió su salida en varios momentos del encuentro, algo que, según Almada, "no tiene nada que ver con la decisión anunciada", ya que, aunque "son cosas normales del fútbol, dicha decisión ya estaba tomada de antes".

Fue a mediados de diciembre cuando el Real Oviedo desembolsó cerca de 400,000 euros al Valladolid para hacerse con los servicios de Almada, que tenía a los pucelanos en el décimo puesto de LaLiga Hypermotion (Segunda División), una decisión tomada por Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, que ya había coincidido y ganado títulos con Almada en los Tuzos de Pachuca.

"Se inventó desde el principio que tuve un problema con (Santi) Cazorla y no lo tengo, hemos tenido la mejor de las relaciones desde el primer día. Toda esa bola que inventó el periodismo no es real. Siempre estuvo dispuesto a colaborar, jugando o no jugando. La relación ha sido excelente", dijo sobre su relación con el capitán y símbolo del Real Oviedo, una de las cuestiones más comentadas de los últimos meses.

Por último, tras asegurar que no saben "qué camino se tomará en el futuro", añadió sobre el partido del sábado ante el Mallorca que será un encuentro que "va a demandar mucha responsabilidad y en el que el Oviedo saldrá a ganar".