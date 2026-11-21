Con 51 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, James Harden encabezó el triunfo de Cleveland Cavaliers sobre Indiana Pacers y escaló en la NBA.

Con 51 puntos, James Harden firmó este viernes su mejor actuación desde que llegó a los Cleveland Cavaliers y guio el triunfo 128-119 frente a los Indiana Pacers, además de romper el empate con Kobe Bryant como el tercer máximo anotador de juegos de media centena o más en la historia de la NBA.

La explosión ofensiva del escolta —quien no rebasaba los 50 puntos desde noviembre de 2025, cuando vestía el uniforme de Los Angeles Clippers— llegó respaldada por una hoja estadística de 15 de 26 en tiros de campo, 7 de 11 desde el perímetro, 14 de 14 desde la línea de libres, 6 rebotes y 6 asistencias.

Tope personal en Cleveland y escalada histórica

Ya al medio tiempo Harden acumulaba 24 unidades, marcando un ritmo que evocó sus noches más encendidas en la liga y pulverizando su anterior tope con los Cavs —franquicia a la que arribó vía traspaso en febrero—, fijado en 36 tantos ante los Chicago Bulls.

Con este partido, el veterano alcanzó su 26ª actuación de 50 o más puntos en temporada regular/historia de la NBA, dejando atrás a Kobe Bryant en el tercer puesto histórico y colocándose únicamente detrás de Michael Jordan (31) y Wilt Chamberlain (118).

Panorama en la NBA Cup

El resultado acomoda a Cleveland con marca de 2-1 en el Grupo B de la Conferencia Este de la NBA Cup, escoltando al Miami Heat (2-0), mientras que Indiana queda al borde de la eliminación con registro de 1-2.

El siguiente compromiso de los Cavaliers por avanzar de ronda será como visitante ante los New York Knicks, un duelo en el que deberán buscar el triunfo sin perder de vista el diferencial de puntos ante posibles criterios de desempate.