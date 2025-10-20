Guerrero Jr. brilla y Azulejos fuerzan Juego 7 ante Seattle

Con jonrón de Guerrero Jr. y gran actuación del novato Yesavage, Toronto venció 6-2 a Seattle y obligó un séptimo juego en la Serie de Campeonato

Vladimir Guerrero Jr. conectó su sexto jonrón de la postemporada, el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco entardas y dos tercios y los Azulejos de Toronto forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 6-2 a los Marineros de Seattle la noche del domingo.

La serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto, el segundo juego decisivo en la historia de los Azulejos. Toronto perdió ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín, jugará por primera vez un séptimo juego de postemporada. El ganador se enfrentará al campeón de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, en la Serie Mundial que comienza el viernes.

Los Azulejos concretaron tres doble plays detrás de Yesavage, dos de ellas para salir de atolladeros con las bases llenas. Eso convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con las bases llenas para terminar una entrada en un juego de postemporada. Son solo el cuarto equipo en lograr dos en un solo juego de playoffs.

Toronto también aprovechó los tres errores de Seattle, la mayor cantidad de la temporada. En comparación, los Azulejos han cometido cuatro errores en diez juegos de playoffs.

El sexto jonrón de postemporada en la carrera de Guerrero —todos este año— lo empató con José Bautista y Joe Carter como los que más han logrado en la historia de los Azulejos. Bautista realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego.

Addison Barger conectó un jonrón e impulsó tres carreras para los Azulejos, que habían perdido sus cuatro juegos anteriores cuando enfrentaban la eliminación en postemporada. Esa racha se extendió hasta el Juego cinco de la serie de campenato de 2016 contra Cleveland e incluyó derrotas en la ronda de comodines ante Tampa Bay en 2020, Seattle en 2022 y Minnesota en 2023.

El jonrón de Guerrero al inicio del quinto rollo puso la pizarra 5-0 y sacó al abridor de los Marineros, Logan Gilbert. El derecho permitió cinco carreras, cuatro limpias, y siete hits en cuatro entradas.

Yesavage llevó una blanqueada hasta la sexta. Fue responsable de dos carreras y seis hits, cinco de ellos sencillos. Cinco de sus ponches fueron con su bola rápida de dedos separados, al igual que los dos rodados de doble play con las bases llenas.