'Guerra civil' en Portugal por comentarios de João Neves de CR7

Esto provocó que el mediocampista fuera víctima de ciberacoso, pues luego de publicar una foto del juego donde marcó su primer gol en la justa mundialista

Luego de su complicado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en Portugal se desató una especie de "guerra civil" en el vestuario debido a comentarios que realizó el mediocampista Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo luego del empate ante República Democrática del Congo.

El jugador del PSG marcó el único tanto de los lusos en el encuentro y fue nombrado como el mejor jugador del partido, por ello, durante una entrevista se le preguntó sobre jugar con el "Bicho", a lo que Neves dijo que "se trata de un jugador normal".

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”, dijo.

Esto provocó que el mediocampista fuera víctima de ciberacoso, pues luego de publicar una foto del juego donde marcó su primer gol en la justa mundialista, le llovieron miles de comentarios negativos.

Pero esto no solo se limitó a él, pues la pareja de Neves también recibió una ola de "hate" en una foto donde aparecen juntos luego de un partido del PSG.

Encontró un aliado

Pero la reacción del juvenil no fue la única con respecto a Cristiano Ronaldo, pues el jugador del Manchester United publicó un mensaje muy directo contra el "Comandante".

"La nueva sangre no le debe devoción a un dios de ayer. El fútbol no es un museo donde un hombre consigue exposición eterna. Cabeza arriba, hermano", fue el mensaje de Bruno a Joao.

Al igual que con Neves, los mensajes contra Bruno no se hicieron esperar, incluido uno de la hermana de Cristiano, quien criticó a los compañeros por no pasarle la pelota a CR7.

La respuesta del 'Bicho'

Tardó, pero llegó la respuesta de Cristiano Ronaldo a los comentarios tanto de Joao como de Bruno. Esta llegó desde sus historias de Instagram, donde el jugador del Al-Nassr compartió un póster con su trayectoria y la frase "concéntrate en lo que puedes controlar".